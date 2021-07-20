Индия может полностью запретить криптовалюты в самое ближайшее время

По криптовалютам будет нанесен новый серьезный удар, если Индия на следующей неделе примет закон об их полном запрете.

Недавний запрет на оборот криптовалют, введенный властями Китая, нанес серьезный удар по криптовалютам, обрушив вдвое курс основного криптоактива Bitcoin, который утянул за собой все остальные альткоины. Есть высокая вероятность, что по стопам соседа пойдет и Индия.

Законодатели Индии внесли в парламентский список для рассмотрения и принятия законопроект о криптовалютах и регулировании официальной цифровой валюты центробанка страны. В кратком описании ключевых задач законопроекта указывается, что закон сформирует благоприятную основу для создания официальной цифровой валюты, которая будет выпущена Резервным банком Индии, и наложит запрет на использование всех частных криптовалют в стране. При этом новый закон не коснется некоторых проектов продвигающих базовые технологии криптовалют. Законодатели надеются на рассмотрение законопроекта уже на ближайшей сессии, которая состоится 19 июля.

В самой Индии новый закон может вызвать широкий резонанс, поскольку только в мае 2021 года граждане страны вложили в различные криптовалюты около 6,6 миллиарда долларов, что в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фактически в стране наблюдался массовый бум инвестиций в цифровые активы. При этом, министр финансов Индии уверяет, что при разработке законопроекта учитывались мнения различных сторон, в том числе заинтересованных.

Китай и Индия являются самыми крупными по численности населения странами в мире. Количество проживающих в обеих странах превышает миллиард человек. Несмотря на то, что криптовалютный рынок Индии уступает по объемам китайскому, он является быстроразвивающимся. Поэтому, если законопроект будет одобрен и принят, то криптовалютам буден нанесет очередной существенный урон.