Камерная выставка живописи Таланта Огобаева открылась в филиале "Галереи М"

Персональная выставка живописи Таланта Огобаева открылась в филиале столичной "Галереи М". Вниманию публики известный кыргызский художник представил свои натюрморты и пару полотен из цикла "Детство".

Торжественного открытия у экспозиции не было. Сказалась и сложная эпидемиологическая обстановка в стране, и закрытость самого Таланта Огобаева - мастер не любит давать интервью, и вообще предпочитает избегать шума вокруг своей персоны.

Тем не менее, выставка в небольшом уютном зале филиала "Галереи М" на 4-м этаже ЦУМ-2 открылась. Увидеть творения художника в течение месяца смогут все желающие.

В экспозиции более трех десятков работ. В основном это натюрморты. "Георгины и персики", "Ирисы на окне", "Барокко", "На солнце", "Большой букет белых тюльпанов" – сами названия полотен Огобаева погружают в атмосферу лета, солнца, воздуха, свежести, умиротворения и жизненной силы.

- Я люблю писать, и пишу так, как нас когда-то учили в институте, как писали русские художники. Все, что вы видите на этой камерной выставке, - мир, который меня окружает. Эти цветы из моего сада. У меня дом и сад, которым я занимаюсь, правда, на любительском уровне, - рассказал корреспонденту VB.KG Талант Огобаев.

Мастер уверен, что у любого произведения есть своя целевая аудитория. Не каждый человек повесит дома что-то масштабное и философское. Такие картины интересны коллекционерам или музеям. А вот натюрморты могут украсить и скромную квартирку, и дом солидного бизнесмена, и даже офис. Но, ставя перед собой букет с ирисами, и беря в руки кисть, художник также серьезно относится к делу, как, если бы брался за что-то интеллектуальное.

- Для меня важно сделать свою работу на уровне. Наше поколение так воспитано. Великие композиторы создавали шедевры, но могли написать и сыграть что-то на заказ. Это примерно то же самое. Я могу написать пейзаж, натюрморт, ваш портрет, или делать другие вещи. Живопись – моя жизнь, и я полностью ей отдаюсь, - добавил Талант Огобаев.

справка "ВБ"

Талант Огобаев окончил Государственное художественное училище имени Чуйкова во Фрунзе, затем МГХИ имени Сурикова в Москве. Художник участвовал во многих международных выставках и форумах изобразительного искусства. Его работы есть в коллекции Государственной Третьяковской галереи, Музея искусств Новосибирска, Музея имени Кастеева в Алматы, Белорусском государственном музее, Галереях современного искусства городов Щецин и Лодзь в Польше, Центре современного искусства в Турине (Италия), во Франции, и в Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Айтиева.