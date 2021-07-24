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Афиша: Где провести время с пользой в Бишкеке в эти выходные?

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- Анастасия Карелина
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В филиале "Галереи М" в ЦУМ-2 открылась персональная выставка живописи известного кыргызского художника Таланта Огобаева.

Экспозиция камерная. Вниманию публики автор представил свои яркие натюрморты и две работы из серии "Детство". Вы можете увидеть и оценить более тридцати произведений мастера.

Названия картин Таланта Огобаева говорят сами за себя: "Георгины и персики", "Страна голубых деревьев", "Играющие дети", "Розы", "Ирисы на окне", "Барокко", "В интерьере", "На солнце", "Белые пионы", "Игольчатые хризантемы и розы", "Хризантемы", "Большой букет белых тюльпанов", "Желтые ирисы". Кстати, любое из представленных здесь полотен можно приобрести.

Вход на выставку свободный.

Приходите с 10 до 20 часов в любой день недели в филиал "Галереи М", который расположен на 4 этаже ЦУМ-2.

Выставка будет работать до 18 августа.

В M'Art gallery продолжает работу выставка кукол "Ангелы бывают разные...".

Экспозиция в уютном зале M'Art gallery, расположенной на территории выставочного зала Союза художников Кыргызской Республики - галереи "Дубовый парк", представляет вниманию горожан и гостей Бишкека уникальные авторские произведения. Их создали отечественные мастера - члены Гильдии кукольников Кыргызстана. Все работы существуют в единственном экземпляре.

Свои творения принесли в M'Art gallery Наталья Копытова, Мария Олехнович, Николай Жестовский, Анна Зотова, Тамара Попкова, Геля Воронина, Ольча Пихота, Татьяна и Андрей Белоус и другие мастера.

Вход на выставку свободный.

Приходите в любой день недели, кроме понедельника (выходной) с 12 до 18 часов.

Выставка будет работать до конца июля.

M'Art gallery находится на первом этаже выставочного зала Союза художников Кыргызской Республики – галереи "Дубовый парк" по адресу: улица Пушкина, 78 А.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжается фондовая выставка "Поколений связующая нить".

В экспозицию вошли живописные произведения народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и членов его семьи: супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз, и зятя - народного художника Киргизской ССР Теодора Герцена.

Музей работает все дни недели кроме понедельника и последней пятницы месяца (санитарный день).

Приходите с 11 до 16 часов.

Посетить выставку можно до 30 августа.

КНМИИ имени Гапара Айтиева находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.


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URL: https://www.vb.kg/403755
Теги:
выставка, искусство, музей, художник, парк, ЦУМ
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