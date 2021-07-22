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Арт-резиденция ILGERI объединила на Иссык-Куле художников и музыкантов

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- Анастасия Карелина
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На южном берегу Иссык-Куля Центральноазиатская арт-резиденция ILGERI объединила художников и музыкантов разных стран и поколений. В течение тринадцати дней они будут создавать свои необыкновенные художественные и музыкальные произведения на лоне природы.

- Наш проект родился после октябрьских событий прошлого года, когда стало очевидно, что причина социального, экономического и политического кризисов в стране в низком уровне образования и культуры его граждан. И, если мы хотим что-то изменить, если думаем о завтрашнем дне, о долгосрочной перспективе, нужно больше внимания уделять именно сфере культуры, - рассказывает корреспонденту VB.KG основатель и креативный дирижер ILGERI ART RESIDENCE Эрик Абдыкалыков.

Проект, на самом деле, огромный и многопрофильный. Для привлечения внимания к нашему культурному наследию, сохранению материальных и нематериальных ценностей, поддержки деятелей искусства, его авторы намерены использовать все возможности мультимедиа.

В настоящий момент в юрточном городке "Алмалуу", расположенном между селом Боконбаево и поселком Каджи-Сай трудятся более тридцати творцов. Среди них есть люди, которые в особом представлении не нуждаются, и их молодые коллеги. Встретить здесь можно, например, народных художников Кыргызской Республики Асаналы Бейшенова, Алексея Каменского, или Момунбека Астара, уже много лет живущего и работающего в Турции, а еще Ормонали Идрисова, Жылдызбека Молдахматова, фотографа и архитектора Шайлоо Джекшенбаева. Не отстают от старшего поколения Жандос Алимбаев, Айя Ибраимова-Рощина, Касиет Жолчу, Аружан Жумабек, Адам Усупов, Алмаз Шаршекеев.

- Мы будем помогать нашим художникам. Проблема заключается и в том, что в Кыргызстане нет культуры приобретения произведений искусства. Художники находятся в очень незавидном положении. Наша задача помочь им улучшить их финансовое состояние. Мы сейчас создаем платформу, на которой отечественные творцы смогут представлять свои работы за рубежом. Не секрет, что покупают картины в основном иностранцы. Но из-за пандемии границы закрылись. Так вот, нам бы очень хотелось стать проводниками между западными ценителями прекрасного и талантливыми отечественными художниками, - продолжает Эрик Абдыкалыков.

Художественные произведения, родившиеся за время работы арт-резиденции, сначала увидят на трехдневном фестивале "Kөl-Fest" на интерактивной и классической выставках. А осенью планируется выставка уже в Бишкеке.

- Кроме того, мы – художники хотим дать новую жизнь заброшенному зданию бывшего завода по производству тяжелой урановой воды для первой атомной бомбы. Думаем открыть там галерею современного искусства. Это и есть возрождение пространства через искусство, - добавляет Эрик Абдыкалыков.

Что касается музыкальной индустрии нашей республики, то на сегодняшний день она в большей степени представлена артистами старшего поколения, выступающими на массовых мероприятиях и тоях. Молодому поколению пробиться, громко заявить о себе без продюсерской поддержки, креативных инициатив крайне сложно. А данный международный проект подразумевает организацию регулярной арт-резиденции, выпуск в Москве лимитированной коллекции виниловых пластинок с записями музыки, родившейся на берегах Голубой жемчужины, распространение новых треков в соцсетях, съемки видео с кыргызскими и казахскими музыкантами.

В Арт-резиденцию в этом году приехали музыканты оркестра национальных инструментов "Kyrgyz Kairyk Orchestra", Бакыт Кадыкбаев (SaltPeanuts), музыканты EASY, Chyntemir, Rull, Tytyn, Адилет Иманкариев, гости из Казахстана - DUDEONTHEGUITAR, Hey Monro, me and my invisible orchestra, а также DJ ISL и DJ Tim Kari из Узбекистана.

- Мы пригласили оркестр народных инструментов Kyrgyz Kairyk. Хотим, чтобы люди вновь услышали, как звучат народные инструменты. У нас есть также ребята, которые играют джаз, этномузыку, хип-хоп, читают рэп. И сейчас эта молодая талантливая команда работает над совместной композицией. Впервые она прозвучит вместе с оркестром опять же на "Kөl-Fest". А осенью концерт и презентация винилового альбома должны пройти уже в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/403756
Теги:
искусство, музыка, художник, Кыргызстан, Иссык-Куль
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