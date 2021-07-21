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Трасса даже в пустыне Гоби

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- Нина Ничипорова
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На протяжении более чем 30 лет в Китае стремительно развивается строительство скоростных автомагистралей.

По состоянию на конец 2020 года общая протяженность скоростных автострад в стране достигла 160 тыс. км. Возведенные автотрассы могут служить идеальным окном для наблюдения за развитием, изменениями и достижениями КНР.

К концу периода 13–й пятилетки (2016–2020) сети автомагистралей почти охватили все китайские города с населением более 20 млн человек. Скоростная трасса Пекин - Урумчи, соединяющая китайскую столицу с административным центром Синьцзян–Уйгурского автономного района на северо–западе Китая и проходящая почти через половину Китая, в том числе обширную пустыню Гоби, сократила расстояние по шоссе между Пекином и Урумчи на 1300 км. Автострада Яань - Сичан в провинции Сычуань на юго–западе Китая, половина которой пролегает на возвышенностях, в горах и над реками, преодолела и превратила естественные преграды в транспортную магистраль. Скоростное шоссе Нинбо - Чжоушань в провинции Чжэцзян на юго–востоке Китая, на котором было возведено несколько мостов через море, соединило и придало жизнеспособность архипелагу Чжоушань. Строя дороги в горах и возводя мосты над реками, Китай создает сети скоростных автомагистралей, соединяющих различные уголки страны.

Строительство автомагистралей раскрывает секреты успешного развития Китая. Скоростные шоссе, распространяющиеся во всех направлениях, не только связывают горы и реки, но и создают возможности развития. Автодорога Гуанчжоу - Шэньчжэнь, соединяющая Гуанчжоу, Дунгуань, Шэньчжэнь и Сянган, представляет собой одну из самых загруженных скоростных магистралей страны, среднесуточный транспортный поток составляет 650 тыс. автомобилей. Автомагистраль ускоряет интеграционное развитие провинции Гуандун и Сянгана, способствует трансформации структуры промышленности и экономики городов вдоль дороги, а также содействует подъему городской агломерации мирового уровня. Автотрассы соединяют все уезды в более чем 10 провинциях, автономных районах и городах Китая. Доступ огромного количества округов и поселков к высокоскоростным автодорогам сделал удобным сбыт промышленных товаров в сельской местности и сельскохозяйственной продукции в городах, придал мощный импульс возрождению сельских районов.

Скоростные шоссе отражают изменения в концепциях развития Китая. После XVIII съезда ЦК КПК приоритет строительства автомагистралей в разных провинциях страны был отдан районам компактного проживания крупных этнических меньшинств, приграничным и бедным территориям. Это не только способствовало продаже сельскохозяйственной продукции по всей стране, но также отправке в эти районы талантов, технологий и ресурсов, что предоставило мощную гарантию для полного построения среднезажиточного общества. Это одно из самых ярких проявлений концепции совместного развития.

Автомагистрали демонстрируют уверенность Китая в будущем развитии. Строительство инфраструктуры оказывает важное стимулирующее воздействие на экономический рост. Способность создавать развитую инфраструктуру говорит о способности страны мобилизовывать ресурсы, организовывать и исполнять. Такие достижения в строительстве инфраструктуры, как скоростные автомагистрали и железные дороги, продемонстрировали сильные управленческие способности Китая и заложили важную основу для развития китайской экономики. Пятилетний план социально–экономического развития и перспективные цели на 2035 год предлагают "ускорять строительство транспортной державы" и подчеркивают "одновременное продвижение строительства традиционного и нового типов инфраструктуры". Вне сомнения, это заложит прочный фундамент для независимого повышения научно–технологического уровня и качественного развития Китая.


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URL: https://www.vb.kg/403760
Теги:
дороги, Китай
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