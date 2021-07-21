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Миллиардер Джефф Безос успешно совершил полет в космос

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- Александра Василькова
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Основатель Amazon Джефф Безос в сопровождении своего брата, 18-летнего нидерландца и 82-летней летчицы поднялся на высоту более 100 километров над Землей и благополучно приземлился в Техасе, пишет Deutsche Welle.

Спустя девять дней после успешного суборбитального полета миллионера Ричарда Брэнсона аналогичный полет совершил 57-летний основатель корпорации Amazon Джефф Безос. Во вторник, 20 июля, самый богатый человек планеты в сопровождении своего брата Марка, 18-летнего нидерландца Оливера Дэмена и 82-летней летчицы Уолли Фанк покинул Землю и вернулся на нее спустя примерно 10 минут.

При этом корабль New Shepard принадлежащей Безосу компании Blue Origin вылетел с его ранчо в Техасе и преодолел условную границу между атмосферой Земли и космосом на высоте ста километров. Полет был совершен в полностью автоматическом режиме, его трансляцию в режиме реального времени вела компания Blue Origin.

В течение двух минут после старта скорость ракеты была доведена до более чем 3700 км/час, затем от нее отделилась капсула с пассажирами. В состоянии невесомости они могли на короткое время покинуть свои кресла. После этого было произведено торможение капсулы с помощью парашютов и она приземлилась в пустыне на западе Техаса. Ракета также совершила вертикальное приземление.


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URL: https://www.vb.kg/403766
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