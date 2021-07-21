ГКНБ обнаружил и закрыл незаконные майнинг-фермы в Нарыне

Государственный комитет национальной безопасности в рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в энергетическом секторе, а также с учетом существенного дефицита электроэнергии в республике, выявил и пресек незаконную деятельность майнинг-ферм (производство по добыванию криптовалюты), которая наносит колоссальный ущерб электрическим сетям республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в ходе оперативно-следственных мероприятий на территории города Нарын, на основании материалов досудебного производства области установлено, что гражданин КР Б.Т.Б. организовал в частном доме незаконную добычу криптовалюты с установкой 118 майнинговых-ферм. Для сокрытия противоправных действий указанный гражданин замаскировал майнинг-фермы, организовав соответствующую шумоизоляцию и вентиляцию.

В настоящее время ГКНБ продолжается работа по установлению всех причастных лиц, участвующих в противоправной деятельности. Ведется следствие.