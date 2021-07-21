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ГКНБ обнаружил и закрыл незаконные майнинг-фермы в Нарыне

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- Александра Василькова
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Государственный комитет национальной безопасности в рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в энергетическом секторе, а также с учетом существенного дефицита электроэнергии в республике, выявил и пресек незаконную деятельность майнинг-ферм (производство по добыванию криптовалюты), которая наносит колоссальный ущерб электрическим сетям республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в ходе оперативно-следственных мероприятий на территории города Нарын, на основании материалов досудебного производства области установлено, что гражданин КР Б.Т.Б. организовал в частном доме незаконную добычу криптовалюты с установкой 118 майнинговых-ферм. Для сокрытия противоправных действий указанный гражданин замаскировал майнинг-фермы, организовав соответствующую шумоизоляцию и вентиляцию.

В настоящее время ГКНБ продолжается работа по установлению всех причастных лиц, участвующих в противоправной деятельности. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/403769
Теги:
ГКНБ
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