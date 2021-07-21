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В Москве прошел вечер кыргызско-казахской дружбы

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- Евгений Денисенко
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В Москве кыргызская и казахская диаспоры провели совместное мероприятие, посвященное дружбе народов. Участие в нем приняли представители и других национальных сообществ в российской столице.

Это мероприятие было устроено региональной общественной организацией "Центр поддержки российско-кыргызских стратегических и общественных инициатив" во взаимодействии с некоммерческим партнерством "Центр по организации бизнеса и досуга" и региональной общественной организацией "Казахская национально-культурная автономия Москвы". И состоялось в Ресурсном центре Московского Дома общественных организаций – одной из традиционных площадок для реализации инициатив различных неправительственных, диаспоральных объединений.

Нынешнее событие, как рассказали в "Центре поддержки российско-кыргызских стратегических и общественных инициатив", организовано во исполнение Указа президента РФ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", в целях гармонизации межэтнических отношений и укрепления дружбы народов. Среди приглашенных были сотрудники посольств обеих стран в Москве, члены белорусской, таджикской, туркменской, узбекской, азербайджанской, армянской, корейской, турецкой, корейской диаспор, различных народов, проживающих в России, – татар, башкир, чеченцев, ингушей, дагестанцев и других.

В ходе вечера говорилось об исторических корнях, связывающих кыргызский и казахский народы, упрочившихся в советское и постсоветское время. Собравшимся показали художественный фильм "Махабат дастаны" кыргызского режиссера Дооронбека Садырбаева. Эта картина была снята в 1983 году на основе одного из сюжетов романа Чингиза Айтматова "И дольше века длится день", по легенде о любви кыргызского комузиста-виртуоза Раймалы и казахской красавицы Бегимай.

А затем гостям был предложен концерт, подготовленный силами обеих диаспоральных организаций, состоялось награждение их активистов.

В "Центре поддержки российско-кыргызских стратегических и общественных инициатив" отметили, что такие совместные вечера, посвященные дружбе тех или иных народов, решено проводить и в дальнейшем, они и впредь будут проходить с участием представителей различных национальных сообществ в Москве. Эстафета организации следующего мероприятия, планируемого на октябрь, перешла к казахской диаспоре.


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URL: https://www.vb.kg/403775
Теги:
Казахстан, диаспора, Москва, Кыргызстан
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