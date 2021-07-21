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В Кыргызстане вакцинируют налоговиков

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- Александра Василькова
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Сегодня, 21 июля 2021 года, сотрудники Центрального аппарата Государственной налоговой службы получили прививки от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вакцинацию организовали медики Центра семейной медицины №10. Перед прививкой проводилась проверка состояния здоровья каждого сотрудника.

Вакцинацию проходят также сотрудники территориальных налоговых органов.

В рамках кампании по вакцинации в Центральном аппарате и территориальных структурных подразделений ведомства была проведена разъяснительная работа о необходимости иммунизации от коронавируса в целях стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.


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URL: https://www.vb.kg/403776
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, COVID, ГНС
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