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Садыр Жапаров поручил усилить меры по предупреждению стихийных бедствий

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 июля, поручил Кабинету министров усилить комплекс мероприятий по предупреждению стихийных бедствий в регионах страны. Об этом сообщает Отдел информационной политики Аппарата главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что в связи с возрастанием вероятности возникновения различных природных катаклизмов (селей, оползней, подтоплений) сотрудники задействованных государственных органов и служб должны быть переведены в режим повышенной готовности.

Для обеспечения безопасности здоровья и жизни граждан страны, а также сохранности их имущества необходим регулярный мониторинг и контроль за потенциально опасными участками.

Глава государства также поручил Кабинету министров активизировать ликвидационные работы в Джалал-Абадской и Баткенской областях, где недавно сошли селевые потоки.

Президент вновь выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия. Как мы уже сообщали ранее, всем пострадавшим будет оказана посильная поддержка со стороны государства.


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URL: https://www.vb.kg/403777
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, Джалал-Абадская область, президент, сель, стихийные бедствия, оползень, Кабинет министров
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