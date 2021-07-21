Садыр Жапаров поручил усилить меры по предупреждению стихийных бедствий

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 июля, поручил Кабинету министров усилить комплекс мероприятий по предупреждению стихийных бедствий в регионах страны. Об этом сообщает Отдел информационной политики Аппарата главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что в связи с возрастанием вероятности возникновения различных природных катаклизмов (селей, оползней, подтоплений) сотрудники задействованных государственных органов и служб должны быть переведены в режим повышенной готовности.

Для обеспечения безопасности здоровья и жизни граждан страны, а также сохранности их имущества необходим регулярный мониторинг и контроль за потенциально опасными участками.

Глава государства также поручил Кабинету министров активизировать ликвидационные работы в Джалал-Абадской и Баткенской областях, где недавно сошли селевые потоки.

Президент вновь выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия. Как мы уже сообщали ранее, всем пострадавшим будет оказана посильная поддержка со стороны государства.