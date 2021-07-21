Скорость мобильного интернета в Кыргызстане ниже, чем в Казахстане

По данным Speedtest, Кыргызстан занял 90-е место из возможных 137 в рейтинге стран по скорости мобильного интернета.

Первое место по скорости связи у ОАЭ - 193,51 Мбит/с, на втором Южная Корея - 180,48 Мбит/с, на третьем - Катар с показателем 171,76 Мбит/с.

Среди стран СНГ скорость мобильного интернета в Кыргызстане выше, чем в Узбекистане, Беларуси, Таджикистане, однако уступает Казахстану и России. Среди прочих стран мира Кыргызстан обошел Камбоджу, Эквадор, Перу, Кубу, Анголу и другие.

В свою очередь в Кыргызстане скорость мобильного интернета составила 25,68 Мбит/с и по сравнению с январем текущего года скорость возросла почти на 22 процентов.