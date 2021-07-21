Сын Эмомали Рахмона потребовал пресечь перегруз в городском транспорте

Вице-мэр Душанбе Мавсума Муини в начале текущей недели провела очередное заседание городского штаба по противодействию коронавирусной инфекции. В своем выступлении она передала главе столичной милиции генерал-лейтенанту Шарифу Рахимзода поручения мэра Душанбе Рустама Эмомали. Об этом сообщает таджикистанское СМИ.

"В частности, пресечь перегруженность общественного транспорта в городе, который может усугубить и без того сложную эпидемиологическую ситуацию", - сообщили "Азия-Плюс" в администрации Душанбе.

Напомним, что вопреки еще прошлогоднему требованию властей не заполнять транспорт более чем на 50%, ситуация никак не изменилась. Народ в маршрутки набивают битком, ездят все без масок.

Кроме этого, были переданы поручения мэра другим соответствующим городским структурам.

"Глава города счел необходимым провести срочную вакцинацию от COVID-19 всех водителей городских автобусов, троллейбусов, маршруток и такси. В связи с этим поручено ускорить процесс", - сообщили в администрации.