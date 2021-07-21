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Коалиция против пыток призвала депутатов не принимать проекты УК и УПК

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- Александра Василькова
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Коалиция против пыток в Кыргызстане призывает депутатов ЖК не принимать проекты Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса, которые не соответствуют международным стандартам прав человека. Об этом говорится в обращении Коалиции.

Отмечается, что 7 мая 2021 года на общественное обсуждение вынесены проекты законов "О новой редакции Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса об административных правонарушениях", инициированного Генеральной прокуратурой.

"Предлагаемые проекты кодексов были разработаны без вовлечения широкого круга экспертов и гражданского общества и практически перечеркивают весь прогресс, достигнутый Кыргызстаном за последние годы в области прав человека и основных свобод. Предложенные проекты кодексов возвращают негативную практику карательного правосудия, закреплённая ранее в процессуальном законодательстве постсоветского периода (1999 года), которая является более репрессивным в отношении простых граждан, предпринимателей, бизнеса, медиа-сообщества и гражданского сектора. Так, если действующие Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы (2017 года) разработаны с учетом принципов верховенства закона, обеспечивают высокий уровень защиты прав человека и основных свобод в уголовном судопроизводстве, закрепленных в международных документах в области прав человека, то многие нормы предлагаемых законопроектов, идут в разрез международным обязательствам страны по ратифицированным документам в области прав человека", - говориться в обращении.

Коалиция против пыток в Кыргызстане выражает свою серьезную озабоченность тем, что предлагаемые законопроекты серьезно ухудшают защиту прав человека, гарантированных Конституцией, в том числе и свободы от пыток: в проект УПК вводят стадию доследственной проверки; исключены отдельные права подозреваемого; ухудшены права потерпевшего. Стадия доследственной проверки не обеспечивает механизмы эффективного расследования пыток и ведет к нарушению принципа равенства сторон в уголовном процессе и создает серьезные риски для быстрого и эффективного расследования пыток и жестокого обращения.

"Данная процедура проверки заявления о применении пыток в рамках досудебного производства, регулируемая частично УПК делает отсылку на Закон "Об оперативно-розыскной деятельности", предусматривает только полномочия правоохранительных органов, но не прописывает права заявителя и, следовательно, не отвечает общепринятым требованиям эффективного и тщательного расследования. Однако, нормы УПК должны четко закреплять правовой статус каждого субъекта уголовно-процессуальных отношений, основными элементами которого являются процессуальные права и обязанности", - пишут правозащитники.

Проект нового УПК ставит в уязвимое положение независимость органа расследования по пыткам. Так, орган или лицо, проводящее расследование, должно быть независимым, как с формальной, так и с практической точки зрения и в первую очередь должна обеспечиваться независимость следователей от лиц, предположительно виновных в применении пыток. Если расследование жалобы на пытки проводит лицо, осуществляющее уголовное преследование предполагаемой жертвы пыток, то такое расследование считается не соответствующим принципу независимости и беспристрастности.

"Соглано проекту УПК заявление или жалоба в применении пыток лица, обвиняемого в совершении преступление будет рассмотрено тем же органом прокуратуры, который будет поддерживать государственное обвинения в суде. Данный механизм ни в коей мере не способствует эффективности расследовании жалоб на пытки в принципе, и фактически проверка жалобы на применение пыток осуществляется в нарушении принципа независимости. Так, органы прокуратуры, ведущие надзор за следствием и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, обязаны реагировать на применение пыток во время проведения следствия по уголовному делу, по которому ведется досудебное производство. Кроме этого, при расследовании общеуголовных преступлений сотрудники прокуратуры тесно взаимодействуют с сотрудниками ОВД. Таким образом, соединение функции расследования пыток и поддержание государственного обвинения, а также тесное взаимодействие с сотрудниками милиции оказывает негативное влияние на независимость расследования пыток. При наличии таких фундаментальных причин невозможно осуществить независимое и эффективное расследование по жалобам на пытки", - указано в обращении.

Необходимо отметить что, практически все уголовные дела, связанные с семейным и гендерным насилием, подпадают под дела частно-публичного обвинения, что создают серьезные риски оказания давления на потерпевших лиц со стороны виновных лиц и сокращения числа обращений жертв домашнего насилия в правоохранительные и судебные органы. Данные нормы противоречат обязательствам государства по ратифицированным документам, в том числе Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции против пыток, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции о правах ребенка.

К сожалению, все вышеперечисленные аспекты проекта УПК будут негативно влиять на эффективность расследования жалоб заявителей на пытки, приведет к нарушению конституционного права на свободу от пыток, на доступ к правосудию и сокрытию фактов применения пыток или жестокого обращения. Механизм расследования должен содействовать искоренению безнаказанности, и, следовательно, предупреждать нарушение закона, поощрять соблюдение принципа верховенства права и повышать уровень доверия населения к правоохранительной, судебной системам и органам власти как таковым.

В связи с вышеизложенным, Коалиция против пыток в Кыргызстане призывает депутатов ЖК выступить против принятия проектов Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса КР, а также безотлагательно создать рабочую группу по доработке указанных законопроектов с широким вовлечением специалистов, институтов гражданского общества и других заинтересованных сторон.

Проекты законопроектов в обязательном порядке должны пройти международную экспертизу, включая Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианской комиссии) и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ).


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URL: https://www.vb.kg/403788
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