В Кыргызстане снижается йододефицит

Йододефицит в Кыргызстане все еще остается проблемой, но уже не такой острой. Об этом заявила главный внештатный эндокринолог Минздрава КР Наталья Добрынина в интервью медиаэксперту по вопросам здравоохранения Елене Баялиновой.

"Судя по официальной статистике, уровень заболеваемости снижается, потому что практически всё население употребляет йодированную соль и знает о том, что есть такие препараты, как йодомарин, йодобаланс и другие таблетки, которые содержат суточную норму йода. Доступ к йоду в стране достаточный. В группе риска остались только беременные женщины, которые должны принимать препараты йода на протяжении всей беременности, - сказала она.

По словам Натальи Добрыниной, нехватка йода проявляется целым комплексом проблем: увеличением щитовидной железы, нарушениями развития плода во время беременности, физического и умственного развития, выкидышами, врожденными пороками, кретинизмом и эндемическим зобом, снижением памяти, слуха и другими негативными последствиями. Особенно в течение двух лет жизни ребёнка ему необходимо достаточное количество йода, которое он получает вместе с грудным молоком.

В стране есть программа и Закон "О профилактике йододефицитных заболеваний", хотя отдельные законодатели давно не оставляют надежды его отменить, дескать, он устарел и стал уже не актуален. Но если не будет этого документа, то, по мнению Добрыниной, производители соли перестанут её йодировать, и тогда ситуация с йододефицитом в разы ухудшится. Тем более, что Кыргызстан относится к йододефицитным регионам, а йодированная соль, производящаяся в Кыргызстане, даже при действующем законе не всегда соответствует нормам. Судя по результатам проверок, йода в ней либо слишком много, либо слишком мало. Наталья Добрынина добавила, что если жители нашей страны будут употреблять качественную йодированную соль, то все еще высокие показатели заболеваемости щитовидной железы заметно снизятся.

Хотя, по ее словам, кыргызстанцы много едят соли! И поэтому у нас большие риски инсультов, инфарктов, и кардиологи призывают население ограничивать прием соли. Как считает главный эндокринолог, надо пересмотреть нормы йодирования соли с таким расчетом, чтобы мы могли уменьшить ее потребление, но при этом не потеряли необходимое для организма количество микроэлемента.