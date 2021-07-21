В июле-августе цены на ГСМ вырастут на 6-10 процентов. Почему?

На сегодня стоимость ГСМ в КР остается самой низкой среди импортеров в ЕАЭС, к такому выводу пришла Ассоциация нефтетрейдеров КР проведя обзор рынков ГСМ в странах ЕАЭС и СНГ. Вместе с тем, нефтетрейдеры прогнозируют рост стоимости топлива на отечественном рынке до конца лета примерно на 10 процентов.
Главная причина подорожания ГСМ на мировом рынке - рост отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов на фоне увеличивающегося спроса из-за восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 и стремительного роста цен нефти.
При этом, средняя разница в ценах на бензин марки АИ-92 в сравнении с ценами в других странах-импортерах ГСМ ЕАЭС составляет 17,3 сомов/л, на дизельное топливо – 23,2 сомов/л.
Цены на популярные виды топлива в Кыргызстане также значительно ниже, чем в соседних странах СНГ – в Таджикистане и Узбекистане. Так, средняя разница в ценах с данными республиками на бензин марки АИ-92 составляет 15,4 сомов/л, на дизельное топливо – 21,6 сомов/л.
Основной причиной такой значительной разницы в ценах являются два фактора:
Вместе с тем, с июня по июль цены заводов РФ выросли. Как это повлияет на стоимость ГСМ в Кырзызстане?
Стремительный рост отпускных цен российских нефтеперерабатывающих заводов продолжается с начала 2021 года.
К июлю:
Однако, несмотря на активный рост заводских цен на нефтепродукты, фактический рост цен на АЗС Кыргызстна с начала года составил:
Главные причины роста отпускных цен российских нефтеперерабатывающих заводов:
Несмотря на волатильность мирового нефтяного рынка и ограниченности свободных объемов на российском рынке нефтетрейдеры стабильно обеспечивают поставки нефтепродуктов в КР, не допуская дефицита на местном топливном рынке.
"Принимая во внимание сложное социально-экономического положение республики, нефтетрейдеры–члены ассоциации продолжают придерживаться социально-ориентированной политики ценообразования, исключая резкое изменение цен на АЗС. С начала 2021 года прибыльность компаний-нефтетрейдеров не превысила 1-2 прцоента. Сегодня Кыргызстан, как и месяцы, и годы ранее, продолжает удерживать лидерство по дешевизне топлива среди стран-импортеров ГСМ. Республика осуществляет импорт более 95 процентов объемов нефтепродуктов, поэтому подвержена влиянию общемировых трендов, а именно продолжающегося с конца 2020 года значительного роста цен нефти и отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов. С учетом вышеуказанных объективных причин в течение июля-августа на рынке ГСМ Кыргызстана цены могут повысится на 6-10 процентов. При этом компании-нефтетрейдеры намерены продолжить политику сглаживания роста цен и недопущения резких изменений", - отимечают нефтетрейдеры.