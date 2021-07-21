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В июле-августе цены на ГСМ вырастут на 6-10 процентов. Почему?

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- Александра Василькова
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На сегодня стоимость ГСМ в КР остается самой низкой среди импортеров в ЕАЭС, к такому выводу пришла Ассоциация нефтетрейдеров КР проведя обзор рынков ГСМ в странах ЕАЭС и СНГ. Вместе с тем, нефтетрейдеры прогнозируют рост стоимости топлива на отечественном рынке до конца лета примерно на 10 процентов.

Главная причина подорожания ГСМ на мировом рынке - рост отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов на фоне увеличивающегося спроса из-за восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 и стремительного роста цен нефти.

При этом, средняя разница в ценах на бензин марки АИ-92 в сравнении с ценами в других странах-импортерах ГСМ ЕАЭС составляет 17,3 сомов/л, на дизельное топливо – 23,2 сомов/л.

Цены на популярные виды топлива в Кыргызстане также значительно ниже, чем в соседних странах СНГ – в Таджикистане и Узбекистане. Так, средняя разница в ценах с данными республиками на бензин марки АИ-92 составляет 15,4 сомов/л, на дизельное топливо – 21,6 сомов/л.

Основной причиной такой значительной разницы в ценах являются два фактора:

  1. Кыргызстан имеет возможность беспошлинно поставлять ГСМ из Российской Федерации. Экономия по пошлинам за пять месяцев 2021 года составила 9 миллионов долларов.
  2. Нефтетрейдеры-члены ассоциации придерживаются социально-ориентированной политики ценообразования.

Вместе с тем, с июня по июль цены заводов РФ выросли. Как это повлияет на стоимость ГСМ в Кырзызстане?

Стремительный рост отпускных цен российских нефтеперерабатывающих заводов продолжается с начала 2021 года.

К июлю:

  1. по бензиновой группе рост превысил отметку в 116 процентов, а именно с 300 долларов за тонну до 650 долларов за тонну, что в среднем составляет 25 сомов на литр топлива;
  2. по дизельному топливу – 40 процентов, а именно с 400 долларов за тонну до 560 долларов за тонну, что в среднем составляет 18 сомов на литр топлива.

Однако, несмотря на активный рост заводских цен на нефтепродукты, фактический рост цен на АЗС Кыргызстна с начала года составил:

  1. по бензиновой группе розничные цены на АЗС в Кыргызстане с начала года подорожали в среднем на 47,1 процента или 16,5 сомов/л;
  2. по дизельному топливу розничные цены повысились на 35,5 процента или 12,8 сомов/л.

Главные причины роста отпускных цен российских нефтеперерабатывающих заводов:

  1. значительное увеличение нефтяных цен на мировом рынке из-за восстановления мировой экономики после последствий пандемии COVID-19, рост цен нефти марки Brent, начавшийся в октябре 2020 года, уже превысил 104 процента и достиг значения 77,8 долларов за баррель – текущая цена нефти уже обновила трехлетний максимум;
  2. цена нефти также растет из-за продолжительного ее дефицита на мировом рынке;
  3. сезонный рост спроса на топливо в отпускной сезон.

Несмотря на волатильность мирового нефтяного рынка и ограниченности свободных объемов на российском рынке нефтетрейдеры стабильно обеспечивают поставки нефтепродуктов в КР, не допуская дефицита на местном топливном рынке.

"Принимая во внимание сложное социально-экономического положение республики, нефтетрейдеры–члены ассоциации продолжают придерживаться социально-ориентированной политики ценообразования, исключая резкое изменение цен на АЗС. С начала 2021 года прибыльность компаний-нефтетрейдеров не превысила 1-2 прцоента. Сегодня Кыргызстан, как и месяцы, и годы ранее, продолжает удерживать лидерство по дешевизне топлива среди стран-импортеров ГСМ. Республика осуществляет импорт более 95 процентов объемов нефтепродуктов, поэтому подвержена влиянию общемировых трендов, а именно продолжающегося с конца 2020 года значительного роста цен нефти и отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов. С учетом вышеуказанных объективных причин в течение июля-августа на рынке ГСМ Кыргызстана цены могут повысится на 6-10 процентов. При этом компании-нефтетрейдеры намерены продолжить политику сглаживания роста цен и недопущения резких изменений", - отимечают нефтетрейдеры.


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URL: https://www.vb.kg/403790
Теги:
ГСМ, цены, Кыргызстан, бензин, цены на бензин
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