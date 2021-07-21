Вакцинация от COVID-19 при сахарном диабете возможна. Что нужно помнить?!

Люди, страдающие сахарным диабетом, имеют гораздо больше рисков переболеть коронавирусом в тяжелой степени, по сравнению с другими пациентами. Но вакцинация им не противопоказана. Об этом в ходе брифинга рассказала директор Эндокринологического центра Наталья Добрынина.

- Пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типа имеют в 3-4 раза больше риска госпитализации, осложненного течения заболевания и неблагоприятных исходов от новой коронавирусной инфекции по сравнению с людьми без сахарного диабета. Это обусловлено гипергликемией, иммуносупрессией, усугубляющей риск развития деструктивного альвеолита, коагулопатией, увеличением распространенности сонного апноэ и нарушений вентиляции легких, и другими факторами, - рассказала глава Эндокринологического центра Наталья Добрынина.

Решение о проведении вакцинации должно приниматься врачом после общего осмотра пациента с измерением температуры тела и после подписания информированного согласия пациента. Если температура превышает 37 градусов, вакцинацию не проводят!

Во всем мире эксперты в сфере здравоохранения говорят о целесообразности проведения вакцинации от COVID-19 больным сахарным диабетом 1-го типа, 2-го типа и другими более редкими вариантами диабета (кроме гестационного) с соблюдением противопоказаний и правил осторожности:

- пациентам, имеющим множественные сосудистые осложнения;

- пациентам с коморбидными сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- пациентам с хронической болезнью почек 5-й стадии, не получающим заместительную почечную терапию;

- пациентам на диализе;

- пациентам после трансплантации почки;

- с множественными сосудистыми осложнениями.

Существуют побочные эффекты, на которые следует обратить внимание после вакцинации при сахарном диабете.

Как рассказала Наталья Добрынина, к наиболее распространенным побочным эффектам вакцинации относятся:

- боль, отек и покраснение в месте инъекции;

- общие проявления: озноб, усталость и головные боли.

В большинстве случаев эти побочные эффекты не вызывают значимого ухудшения состояния.

Врачи рекомендуют проведение самоконтроля гликемии после вакцинации и при необходимости коррекции используемых доз инсулина.

Важно также помнить, что проведение вакцинации, как и перенесенная коронавирусная инфекция, не исключает возможности инфицирования и не освобождает пациента с сахарным диабетом от необходимости соблюдения всех мер индивидуальной защиты в общественных местах.

Но есть и противопоказания для вакцинации. Они общие и их также можно отнести к людям, страдающим сахарным диабетом:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов и так далее) на введение первого компонента вакцины являются противопоказанием для введения второго компонента вакцины;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (в этих случаях вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии; при не тяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры);

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Дополнительными противопоказаниями к вакцинации больных сахарным диабетом являются острые осложнения сахарного диабета, декомпенсация. Не следует получать вакцину и лицам, недавно уже переболевшим COVID-19.