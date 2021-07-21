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Экспертиза признала напавшего на школу в Казани невменяемым

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Эксперты признали, что Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, был невменяемым в момент преступления. Об этом сказано в публикации официального органа общественных наблюдательных комиссий "Газета ОНК".

"По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В ближайшее время мы опубликуем подробности", - сказано в публикации.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/403792
Теги:
Россия, стрельба
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