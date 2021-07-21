Эксперт подсчитал, во сколько обойдется КР назначение Таалатбека Масадыкова

Политолог Бакыт Бакетаев раскритиковал назначение Таалатбека Масадыкова на должность заместителя председателя Совбеза. По его словам, это не только не поможет в решении приграничных проблем, но и противоречит политике президента по сокращению чиновничьего аппарата.

"Одно из загадочных кадровых изменений последних дней - назначение Таалатбека Масадыкова заместителем председателя Совета безопасности. Эту должность на днях учредил президент Садыр Жапаров и сразу же определил назначенца. Вокруг этого решения сразу же поползли слухи, мол, это теперь второй человек в стране. Кто их распускает? Согласно Конституции КР, второе лицо государства - это спикер ЖК, именно он исполняет функции главы государства в случае отсутствия президента, за ним следует председатель Кабинета министров. А вот должности заместителя секретаря Совбеза в Основном законе страны не было и нет.

Ну. хорошо, назначили его, даже создали новую должность для этого, но для чего? Неужто в связи с непростой ситуацией на кыргызско-таджикской границе? Но власти всерьез полагают, что это решит проблему и таджики поспешат прислушаться к только что назначенному толковому дипломату?! Ничего подобного! С таджикской стороной не надо выдумывать что-то новое, нужно просто поровну поделить спорные участки на принципах взаимовыгоды. Вот и вся формула.

Известно, что Масадыков имеет политические амбиции, он участвовал в президентских выборах. Не думаю, что он с большим рвением будет работать на Садыра Жапарова. Тем самым в администрации президента начнутся интриги разных команд, возможен саботаж политики президента. Это ни плохо, ни хорошо, это естественный политический процесс, присущий любому политику.

Но это одна сторона кадрового вопроса. Новая должность требует дополнительных расходов - на проживание, секретаршу, помощника, водителя, машину, бензин, командировочные расходы, бесплатное медицинское обслуживание для всех и т.д. По приблизительным подсчётам, нашей казне содержание одного чиновника такого ранга обходится в 20 млн сомов в год. Какие такие задачи он решает, чтобы эти затраты можно было назвать оправданными? Стоит ли чиновник таких денег? У каждой должности должен быть смысл и конкретные задачи. Может, оптимизацию расходной части бюджета начать с уменьшения числа всех "лишних" госслужащих сверху донизу? Ведь уже давно с самых высоких кресел нам твердят о необходимости сокращения чиновничьего аппарата.

По количеству чиновников, сидящих на бюджете, на душу населения среди стран СНГ мы занимаем 1-е место. Так вот эта армия "чиновников в законе" получает звания, награды, "светятся" на важных мероприятиях, а потом выбивает себе незаслуженно высокие пенсии. Не видно глубокой реформы госуправления. Оттого и страдаем, что нет чёткой вертикали власти, согласно Конституции. У нас и так царит неразбериха в правительстве, непонятно, кто кому подчиняется, как взаимодействуют друг с другом, кто за что отвечает...

Наши чиновники привыкли садиться на шею народу и получать большую зарплату. Это удобно и выгодно: не нужно прилагать усилия, умения, умственные способности и проявлять креативность, как это делают бизнесмены... Достаточно присосаться к государственной казне и тянуть оттуда народные деньги покуда не погнали с места.

Поэтому кризис власти неминуем в имеющейся структуре власти без четкой иерархии и диверсификации центров принятия решений", - заявил эксперт VB.KG.