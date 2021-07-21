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Британские мальчики пришли в школу в юбках из-за запрета носить шорты

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Группа британских школьников, которым запретили носить шорты во время тридцатиградусной жары, в знак протеста пришла на занятия в юбках. Соответствующий материал публикует Metro.

Инцидент произошел в средней школе Полтэйр (Poltair) в Сент-Остелле, Корнуолл. 15-летний ученик Адриан Копп (Adrian Copp) вместе с друзьями Коннором Хамфрисом (Connor Humphries) и Скоттом Пенманом (Scott Penman) сменили свои школьные брюки на черные плиссированные юбки длиной чуть выше колена, чтобы выступить против политики дресс-кода. Отмечается, что для этого подростки предварительно спросили разрешения у родителей.

Колп, будучи инициатором идеи, выразил надежду, что такой поступок вынудит руководство учебного заведения изменить свои строгие требования к дресс-коду не только в отношении мальчиков, но и в отношении девочек, которые предпочли бы носить шорты вместо юбок.

"Некоторые преподаватели подумали, что мы балуемся. Но были и другие, которые нас поддержали. Мальчики из восьмого класса начали нам аплодировать. Нас отстранили от занятий и запретили общаться друг с другом в течение суток, но позже с нас сняли наказание, поскольку мы не нарушили никаких правил: в них не указан пол тех, кому положено носить юбки", - поделился юноша.

Так, подростки решили продолжить приходить на занятия в юбках в течение недели.

Журналисты издания связались с руководством школы для получения комментариев.

Это не первый раз, когда ученики приходят в учебное заведение в юбке в знак протеста. В июне шотландский школьник нарушил дресс-код в ответ на запрет носить шорты в жару. 16-летний Шейн Ричардсон (Shane Richardson) был одним из 13 учеников Академии Моффата (Moffat Academy) в области Галлоуэй, которых выгнали с занятий из-за нарушений установленных школой правил.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/403796
Теги:
Великобритания, школа
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