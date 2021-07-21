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Запущена самая длинная в мире магистраль через пески

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- Нина Ничипорова
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Успешно завершен и запущен в эксплуатацию последний участок скоростной автомагистрали Пекин-Урумчи (G7) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая - отрезок Утундацюань-Мулэй. Таким образом, скоростное шоссе Пекин-Урумчи открылось для движения по всему маршруту и стало самой быстрой автодорогой, соединяющей северо-восток, север и северо-запад Китая.

Скоростная автомагистраль Пекин-Урумчи общей протяженностью 2822 км - это седьмая ветка в национальной сети скоростных автодорог Китая. Общая протяженность участка Утундацюань-Мулэй скоростной автомагистрали Пекин-Урумчи составляет 515 км. Участок с двусторонним движением разработан по стандартному проекту, имеет четыре полосы и расчетную скорость движения до 120 км/ч. Это первая скоростная автомагистраль, построенная по механизму государственно-частного партнерства. Это самая длинная действующая скоростная автомагистраль в мире, пересекающая три крупные песчаные пустыни Улан-Бух, Тэнгэр и Бадын-Джаран, сократила расстояние от Пекина до Урумчи почти на 1300 км.

Важно и то, что эта дорога стала северной магистралью экономического пояса Шелкового пути и ускорит социально-экономическое развитие Синьцзяна.


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URL: https://www.vb.kg/403798
Теги:
дороги, Китай, строительство
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