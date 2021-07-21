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Министерство внутренних дел получило современное техническое оборудование

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- Анастасия Карелина
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Современное техническое оборудование сегодня, 21 июля, представители ОБСЕ передали Министерству внутренних дел Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

На встрече присутствовал глава МВД Кыргызстана, генерал-майор милиции Улан Ниязбеков, глава программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Алексей Рогов, а также старший программный ассистент Ирина Глущенко, консультант ОБСЕ Шамшыбек Мамыров, Начальник Главного управления кадров МВД, полковник милиции Адылбек Бийбосунов, Начальник Управления правового обеспечения и международного сотрудничества МВД, полковник милиции Нурбек Жангабылов и заместитель начальника оперативно-криминалистического центра МВД полковник милиции Абдумалик Мамыров.

Глава МВД высоко оценил уровень сотрудничества Министерства и программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, отметив большой вклад, который ОБСЕ вносит в дело борьбы с преступностью в Кыргызстане.

- Передаваемая сегодня техническая помощь внесет большой вклад в работу Министерства по технической модернизации серверов Центральной базы данных для ведения электронного учета дактило-карт, отпечатков пальцев рук, проведения всех видов идентификаций по отпечаткам пальцев рук, а также существенно увеличит эффективность работы кадровых работников органов внутренних дел: облегчит их трудовую деятельность, ускорит процесс поиска необходимой информации и упорядочит хранение данных, - сказал генерал-майор милиции Улан Ниязбеков.

Алексей Рогов в свою очередь заверил, что программный офис ОБСЕ в Бишкеке и далее намерен оказывать поддержку Министерству внутренних дел по широкому спектру вопросов.

Участники встречи обсудили вопросы укрепления и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

- Мы, со своей стороны, всегда открыты и готовы оказать содействие в решении насущных вопросов, - отметил Улан Ниязбеков.


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URL: https://www.vb.kg/403803
Теги:
МВД, ОБСЕ, Бишкек, Кыргызстан, Помощь
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