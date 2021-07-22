Cтремительный Нурсултан получил путевку

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических организаций прислала в Бишкек радостную депешу: кыргызстанский бегун на длинные дистанции Нурсултан Кенешбеков выполнил олимпийский норматив и получил право участвовать в Играх–2020 в Токио.

Интернет пестрит поздравлениями в адрес спортсмена, кыргызстанцы желают ему успешного выступления в Стране восходящего солнца. А ведь еще 10 дней назад не было точно известно, достанется ли путевка нашему стайеру или ему придется ждать Олимпиаду–2024 в Париже. В легкой атлетике довольно сложная система получения лицензий. Первым делом нужно выполнить олимпийский норматив, а если это не удается сделать, то необходимо набирать зачетные баллы, то есть демонстрировать на различных международных турнирах высокие результаты.

За последние три года Нурсултан Кенешбеков принял участие по меньшей мере в десяти турнирах за границей и свою коронную дистанцию в 5 тысяч метров покорял с хорошим временем. Так, на Мемориале олимпийского чемпиона Гусмана Касанова в начале июня в Алматы он пробежал "пятерку" за 14 минут 48,47 секунды. В открытом чемпионате Беларуси эту же дистанцию преодолел за 13 минут 55,70 секунды. А на завершившемся две недели назад международном турнире в Турции улучшил результат еще почти на три секунды - 13 минут 52, 68 секунды. В итоге Международная ассоциация легкоатлетических федераций выдала ему пропуск в Токио.

Широкая общественность мало знакома с молодым стайером, и теперь интересно узнать о нем побольше. Нурсултан родился и вырос на Иссык–Куле, легкой атлетикой стал заниматься в 14 лет у тренера Галины Кученко. Именно эта наставница увидела в долговязом мальчишке способности к бегу на длинные дистанции. Нурсултан часто побеждал на детских легкоатлетических соревнованиях в Иссык–Кульской области, обгонял ровесников уже на первых метрах забегов. Он обладал не только высокой скоростью, но и выносливостью, что для стайеров считается очень важным качеством.

Талантливого юного атлета тренеры из Иссык–Кульской области стали привозить в Бишкек на республиканские турниры. И на этих состязаниях Кенешбеков не выглядел робким статистом, часто поднимался на пьедестал почета.

А вот международный дебют для нашего спортсмена вышел неудачным. На молодежном чемпионате мира в 2018 году в Тампере (Финляндия) он не смог преодолеть 5–километровую дистанцию. Сказались волнение, нехватка опыта. Но нужно знать характер этого парня. Неудачи его только подстегивают. Так, в следующем году на турнире в Алматы он обогнал казахского спортсмена Данияра Ормангали на круг и стал первым на дистанции в 5 тысяч метров. Это была пусть не очень громкая, но все же сенсация для алматинских состязаний.

- Я счастлив, что судьба свела меня с Нурсултаном, - сказал тренер Кенешбекова Сатыбек Чокоев, - его не нужно настраивать на серьезную работу во время тренировок, он сам всегда рвется в бой. Научился анализировать промахи и неудачи, мечтает стать таким же известным легкоатлетом, как наш знаменитый земляк, герой Олимпиады–80 в Москве Сатымкул Джуманазаров.

Сейчас Нурсултан серьезно настроен победить на Олимпиаде. Он максималист по натуре и хочет громко заявить о себе на самых престижных состязаниях. "Я буду счастлив, если в честь моих успехов за границей зазвучит гимн Кыргызстана, - говорит он.

Между тем задача, которую Нурсултан намерен решить, чрезвычайно сложна. Мировой рекорд в беге на 5 тысяч метров принадлежит спортсмену из Уганды Джошуа Чептегеи, который эту дистанцию преодолел в прошлом году за 12 минут 35,36 секунды. Олимпийский рекорд с результатом 12 минут 57,82 секунды на "пятерке" принадлежит представителю Эфиопии Кененисе Бекеле. Но бегуны из Азии мало чем уступают мировым знаменитостям. Так, в 2006 году спортсмен из Катара Саиф Саид Шахин преодолел эту дистанцию за 12 минут 51,98 секунды. Нурсултан считает, что пора обновлять достижение катарца. Хотя понимает, что превзойти Чептегеи, Бекеле и Шахина будет не просто. Некоторые спортсмены посвящают всю свою карьеру улучшению результатов на "пятерке" хотя бы на 20–30 секунд. Но удача любит трудолюбивых и настойчивых. А Нурсултан именно такой.

Спортивные власти страны определили знаменосца нашей делегации на параде открытия Олимпиады–2020 в Токио. Им станет борец греко–римского стиля Атабек Азисбеков. Он один из первых в нашей сборной завоевал олимпийскую путевку. Случилось это в 2019 году на лицензионном турнире в Казахстане. Но и до этого Азисбеков успешно выступал на многих международных соревнованиях. В ближайшее время (точная дата будет установлена) знамя Кыргызстана лично в руки Атабеку Азисбекову в торжественной обстановке передаст президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Стоит напомнить, что на параде открытия Олимпиады–2016 в Рио–де–Жанейро алый стяг нашей страны нес боксер Эркин Адылбек уулу, а на церемонии открытия Игр в Лондоне–2012 эта миссия была возложена на дзюдоиста Чингиза Мамедова.

На сегодняшний день в состав олимпийской сборной Кыргызстана вошли 18 спортсменов: Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Мээрим Жумназарова (женская вольная борьба), Эрназар Акматалиев, Айаал Лазарев (вольная мужская борьба), Атабек Азисбеков, Жоломан Шаршенбеков, Узур Джусупбеков, Акжол Махмудов (греко–римская борьба), Владимир Золоев (дзюдо), Дарья Маслова, Юлия Андреева, Мария Коробицкая (легкая атлетика, марафон), Нурсултан Кенешбеков ( легкая атлетика, 5000 метров), Роман Петров (фехтование), Бакдоолот Расулбеков (тяжелая атлетика), Каныкей Кубанычбекова (стрельба), Денис Петрашов (плавание, 100 и 200 метров брассом).