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Зеленый Альянс КР: Остановите вывоз редких растений из Кыргызстана!

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- Светлана Лаптева
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Представители Зеленого Альянса обратились с письмом в парламент, кабинет министров и госкомитет по экологии и климату, в котором выразили обеспокоенность по вопросу хищнического изъятия природных ресурсов растительного происхождения из природы в различных регионах нашей страны.

Председатель правления ОЮЛ "Зеленый Альянс KG" Нурзат Абдырасулова, а также региональные общественные объединения молодежных и гражданских инициатив поясняют, что по данной проблеме свою обеспокоенность выражают жители регионов: они в шоке от последствий от незаконного сбора редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную Книгу Кыргызской Республики.

Сельчане говорят о контрабанде, а также о выдаче разрешительных документов по сбору и вывозу Арнебия (Arnebia), корни которого выкапывают на высокогорных пастбищах и в больших объемах вывозят за пределы страны (по данному вопросу неоднократно публиковались и материалы в СМИ). Подобные действия приводят не только к деградации пастбищ и высокогорных альпийских лугов. Плюс идет подлог - коррупционные схемы позволяют сбор и вывоз растительного материала в десятки раз превышающего разрешенный объем чем указывается по официальным документам.

- В связи со сложившейся ситуацией, мы убедительно просим вас принять ряд важных стратегических решений по данному вопросу, а именно:

  1. Обеспечить контроль на местах через местные отделы экологии, лесхозы и сообщества с указанием в паспорте местности. Обеспечить особый контроль в приграничных территориях. Ужесточить наказание за хищническую заготовку.
  2. Сделать процесс выдачи разрешительных документов на пользование растительным миром максимально прозрачным путем проведения общественного мониторинга процедур по выдаче разрешений.
  3. Разработать и ввести принцип единого окна по выдаче разрешений с учетом прозрачности и всех антикоррупционных требований (включая сроки, минимальное взаимодействие с должностными лицами, цифровизацию процесса и т.д.)
  4. Ввести отдельное разрешение на коммерческое и любительское пользование в зависимости от объёма изымаемого растительного сырья. Плату за коммерческое использование установить на порядок больше платы за любительское.
  5. Плата на разрешение должна использоваться на восстановление данных растительных ресурсов на основе специальных программ и проектов, а также стимулировать научно-исследовательские изыскания.
  6. Для определения ареалов и запасов растительного сырья использовать научный потенциал Академии наук и вузовского сообщества.
  7. Поощрять выращивание лекарственных растений, особенно входящих в Красную Книгу и используемых для целительства.
  8. Ввести паспортизацию каждой местности с подробным указанием состоянии флоры и фауны (что произрастает, кто заготавливал, что заготавливал, в каких объёмах, были ли нарушения и т.д.).
  9. Ввести принцип устойчивого использования, то есть в местах, где ранее производились массовые заготовки растений, допускается повторная заготовка через два года, а корней- не ранее чем через пять лет.
  10. Создать и широко распространить информацию о телефонах доверия и электронных обращениях через сайт, куда можно будет оперативно направлять информацию о нарушениях и злоупотреблениях должностными лицами и правил заготовки на местах, выдачу разрешений на сбор и экспорт растительного сырья. - с такими предложениями выступают защитники растительного мира Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/403806
Теги:
лекарства, Кыргызстан
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