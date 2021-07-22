Зеленый Альянс КР: Остановите вывоз редких растений из Кыргызстана!

Представители Зеленого Альянса обратились с письмом в парламент, кабинет министров и госкомитет по экологии и климату, в котором выразили обеспокоенность по вопросу хищнического изъятия природных ресурсов растительного происхождения из природы в различных регионах нашей страны.

Председатель правления ОЮЛ "Зеленый Альянс KG" Нурзат Абдырасулова, а также региональные общественные объединения молодежных и гражданских инициатив поясняют, что по данной проблеме свою обеспокоенность выражают жители регионов: они в шоке от последствий от незаконного сбора редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную Книгу Кыргызской Республики.

Сельчане говорят о контрабанде, а также о выдаче разрешительных документов по сбору и вывозу Арнебия (Arnebia), корни которого выкапывают на высокогорных пастбищах и в больших объемах вывозят за пределы страны (по данному вопросу неоднократно публиковались и материалы в СМИ). Подобные действия приводят не только к деградации пастбищ и высокогорных альпийских лугов. Плюс идет подлог - коррупционные схемы позволяют сбор и вывоз растительного материала в десятки раз превышающего разрешенный объем чем указывается по официальным документам.

- В связи со сложившейся ситуацией, мы убедительно просим вас принять ряд важных стратегических решений по данному вопросу, а именно: