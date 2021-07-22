Зеленый Альянс КР: Остановите вывоз редких растений из Кыргызстана!

Представители Зеленого Альянса обратились с письмом в парламент, кабинет министров и госкомитет по экологии и климату, в котором выразили обеспокоенность по вопросу хищнического изъятия природных ресурсов растительного происхождения из природы в различных регионах нашей страны.
Председатель правления ОЮЛ "Зеленый Альянс KG" Нурзат Абдырасулова, а также региональные общественные объединения молодежных и гражданских инициатив поясняют, что по данной проблеме свою обеспокоенность выражают жители регионов: они в шоке от последствий от незаконного сбора редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную Книгу Кыргызской Республики.
Сельчане говорят о контрабанде, а также о выдаче разрешительных документов по сбору и вывозу Арнебия (Arnebia), корни которого выкапывают на высокогорных пастбищах и в больших объемах вывозят за пределы страны (по данному вопросу неоднократно публиковались и материалы в СМИ). Подобные действия приводят не только к деградации пастбищ и высокогорных альпийских лугов. Плюс идет подлог - коррупционные схемы позволяют сбор и вывоз растительного материала в десятки раз превышающего разрешенный объем чем указывается по официальным документам.
- В связи со сложившейся ситуацией, мы убедительно просим вас принять ряд важных стратегических решений по данному вопросу, а именно:
- Обеспечить контроль на местах через местные отделы экологии, лесхозы и сообщества с указанием в паспорте местности. Обеспечить особый контроль в приграничных территориях. Ужесточить наказание за хищническую заготовку.
- Сделать процесс выдачи разрешительных документов на пользование растительным миром максимально прозрачным путем проведения общественного мониторинга процедур по выдаче разрешений.
- Разработать и ввести принцип единого окна по выдаче разрешений с учетом прозрачности и всех антикоррупционных требований (включая сроки, минимальное взаимодействие с должностными лицами, цифровизацию процесса и т.д.)
- Ввести отдельное разрешение на коммерческое и любительское пользование в зависимости от объёма изымаемого растительного сырья. Плату за коммерческое использование установить на порядок больше платы за любительское.
- Плата на разрешение должна использоваться на восстановление данных растительных ресурсов на основе специальных программ и проектов, а также стимулировать научно-исследовательские изыскания.
- Для определения ареалов и запасов растительного сырья использовать научный потенциал Академии наук и вузовского сообщества.
- Поощрять выращивание лекарственных растений, особенно входящих в Красную Книгу и используемых для целительства.
- Ввести паспортизацию каждой местности с подробным указанием состоянии флоры и фауны (что произрастает, кто заготавливал, что заготавливал, в каких объёмах, были ли нарушения и т.д.).
- Ввести принцип устойчивого использования, то есть в местах, где ранее производились массовые заготовки растений, допускается повторная заготовка через два года, а корней- не ранее чем через пять лет.
- Создать и широко распространить информацию о телефонах доверия и электронных обращениях через сайт, куда можно будет оперативно направлять информацию о нарушениях и злоупотреблениях должностными лицами и правил заготовки на местах, выдачу разрешений на сбор и экспорт растительного сырья. - с такими предложениями выступают защитники растительного мира Кыргызстана.