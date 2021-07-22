Военные Кыргызстана участвуют в подготовке учений ШОС в России

В Оренбурге прошел третий, завершающий раунд консультаций по вопросам организации, подготовки и проведения совместного военного антитеррористического командно-штабного учения (СВАКШУ) "Мирная миссия – 2021". Оно пройдет в сентябре в Оренбургской области на полигоне Донгуз.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, в этих переговорах приняли участие представители Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Они обсудили вопросы передислокации военной техники и подразделений на территорию России, размещения и организации работы оперативного состава на пунктах управления, организации связи и управления подразделениями, порядка передачи российской военной техники участникам учения.

Следующим шагом стало проведение рекогносцировка района предстоящих маневров на полигоне Донгуз. Коллеги из стран ШОС посетили станцию разгрузки техники, аэродром прибытия участников СВАКШУ, места размещения палаточных лагерей и военной техники. Также был разработан план культурных и спортивно-массовых мероприятий, намеченных в ходе учения.

Согласно итоговому протоколу, учение "Мирная миссия-2021" пройдет с 11 по 25 сентября. Военнослужащие Китая и Казахстан прибудут со своей военной техникой, партнеры из других государств получат ее от российской стороны. В маневрах будет задействована авиация Центрального военного округа (ему, напомним, структурно подчинена и Объединенная российская военная база в Кыргызстане), в частности, вертолеты Ми-8, самолеты-разведчики СУ-24МР, истребители бомбардировщики СУ-34 и военно-транспортные самолеты Ил-76.

Всего в "Мирной миссии-2021" примут участие более четырех тысяч военнослужащих. Им предстоит отработать задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции коалиционной группировкой войск (сил) государств-членов ШОС.

Напомним, что в сентябре 2016 года учение ШОС "Мирная миссия" состоялось в Кыргызстане. Оно проходило на высокогорном военном полигоне "Эдельвейс" с участием подразделений вооруженных сил Китая, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В составе объединенной группировки войск было задействовано около 2 тысяч военнослужащих, до 300 единиц боевой техники и 40 единиц боевой авиации. За ходом маневров наблюдали более 30 представителей военно-дипломатического корпуса из 15 стран, сотрудники международных организаций.

Как отмечалось, "Мирная миссия-2016" показала, что ШОС уделяет большое внимание совместным антитеррористическим учениям, и противодействие новым вызовам и угрозам "является общей задачей всех государств, заинтересованных в установлении международного мира и стабильности".