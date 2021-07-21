В Таджикистане созвали всех резервистов Вооруженных сил

Завтра, 22 июля, в Таджикистане будет созван резерв личного состава Вооруженных Сил страны, сообщают таджикские СМИ со ссылкой на источник в силовом блоке страны.

Других подробностей источник не дал, лишь отметив, что "в этот день пройдет важное военное мероприятие".

Впервые о "важном" мероприятии на странице в Facebook сообщила молодёжная группа "Авангард" - они призвали участвовать в нем членов организации.

"Для демонстрации силы молодёжи просим вас до 22 июля зарегистрироваться в правоохранительных органах городов и районов…", - говорится в обращении.

Кроме них, с призывом подготовить резервистов выступили нескольких вузов страны.

В частности, проректор Горно-металлургического института города Бустон (Чкаловск) и начальник штаба гражданской обороны института Зимониддин Насриддинов призвал личный состав института до 21 июля текущего года прийти в институт.

"Будут проходить военные учения на проверку военной подготовки сотрудников университета в возрасте до 55 лет", - сообщил источник в вузе.

Источники "Азия-Плюс", работающие на телеканалах страны также сообщили, что на 22 июля запланировано "важное военное мероприятие и госканалы получили указание транслировать его в прямом эфире".

"Ожидается, что у Национальной гвардии состоится военный парад. В регионах он тоже состоится. Начальники штабов отчитаются перед Верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны Эмомали Рахмоном", - сообщил источник на одном из каналов.

Между тем, председатель Согда Раджаббой Ахмадзода сообщил, что в областях, городах и районах пройдут учения с привлечением военнослужащих и граждан запаса. Учения пройдут согласно плану военных мероприятий Таджикистана на 2021 год.

Напомним, что 5 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета безопасности поручил мобилизовать 20 тысяч резервистов для усиления охраны госграницы с Афганистаном.