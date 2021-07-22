Юные бишкекчане заняли первое место на международном фестивале в Стамбуле

Первое место завоевали юные кыргызские артисты на международном фестивале "Түрк тилдүү улуттардын маданияты". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Смотр проходил в Стамбуле с 15 по 22 июля. Кыргызстан на фестивале в Турции представляли учащиеся бишкекской школы № 93.

Айпери Шаршеналиева, Бегимай Жолчубекова, Алихан Жайлобаев, Эллада Мейманбекова и Тинатин Осмонова играли на национальных инструментах и танцевали. Дети покорили всех своими талантами и мастерством. Как итог - первое место! Конечно же, немалая заслуга в том, что ребята достигли такого уровня принадлжеит их наставникам Азизу Батырову и Ишенаалы кызы Гулзариде, которые и привели их к победе.