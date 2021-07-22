Двадцать выпускников Академии МВД пополнили ряды стражей правопорядка

В ГУВД Чуйской области в торжественной обстановке вручили дипломы очередному выпуску офицеров Академии МВД Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Виновники праздника - двадцать выпускников милицейского вуза. Кстати, двое из них окончили учебное заведение с отличием.

Поздравил новое поколение сотрудников правоохранительных органов врио начальника ГУВД Чуйской области, полковник милиции Сапарбек Асаналиев. Он пожелал выпускникам успехов в работе, напомнил о важности грамотного применения на практике, полученных в стенах Академии знаний, а также выразил уверенность в том, что молодые сотрудники станут честно служить своей Родине и достойно нести звание офицера органов внутренних дел.