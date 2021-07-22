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Военные вузы стран СНГ провели свой сбор

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- Евгений Денисенко
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Представители руководства высших военных учебных заведений и военно-исследовательских организаций стран СНГ провели первый учебно-методический сбор. Он прошел в Секретариате Совета министров обороны (СМО) государств Содружества в формате онлайн конференции.

Сбор был проведен Военной академией Генерального штаба Вооруженных Сил РФ совместно с Секретариатом СМО СНГ, под руководством начальника этой академии генерал-полковника Владимира Зарудницкого.

Участниками мероприятия, как сообщили в СМО, стали представители руководящего, профессорско-преподавательского и научного состава ведущих вузов стран СНГ, в том числе Военной академии Беларуси, Национального университета обороны имени первого президента Казахстана – Елбасы, Академии Вооруженных Сил Узбекистана, Военного института Вооруженных Сил Кыргызстана, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Московского государственного института международных отношений МИД России.

В первый день сбора был проведен семинар, посвященный современным образовательным технологиям в учебном процессе, в рамках которого ведущие методисты поделились опытом использования инновационных и интерактивных методов обучения. Затем состоялась дискуссия по взаимодействию между вузами в интересах повышения уровня оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.

Во второй день на круглом столе были рассмотрены вопросы научно-исследовательской деятельности профильных вузов в интересах обеспечения военной безопасности. Участники обменялись мнениями относительно методических основ оценки военно-политической обстановки, ее анализа и прогнозирования. И наметили дальнейшие шаги по консолидации научного потенциала национальных вооруженных сил, организации совместной научно-исследовательской деятельности.

Подводя итоги двухдневной работы, Секретарь СМО СНГ генерал-майор Юрий Дашкин отметил, что учебно-методический сбор в таком формате проводился впервые и получил положительные оценки всех участников. Подчеркнул. Этот сбор, по словам Дашкина, станет хорошим заделом на будущее, даст толчок развитию всего пласта сотрудничества в области образования и науки в СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/403823
Теги:
СНГ, Вооруженные силы
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