В Кыргызстане цены на ГСМ значительно ниже. Обзор рынков других стран

С конца 2020 года рост стоимости топлива наблюдается во всех странах ЕАЭС и СНГ. Основной причиной эксперты называют рост отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов на фоне увеличивающегося спроса из-за восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 и стремительного роста цен нефти.

При этом, в Кыргызстане цены на ГСМ значительно ниже, чем в других странах СНГ. Основной причиной такой значительной разницы в ценах являются два фактора:

Во-первых, Кыргызстан имеет возможность беспошлинно поставлять ГСМ из Российской Федерации. Таким образом экономия по пошлинам только за пять месяцев 2021 года составила 9 млн долларов.

Во-вторых, нефтетрейдеры в Кыргызстане придерживаются социально-ориентированной политики ценообразования.

Посмотрим теперь, какова ситуация на рынках ГСМ в других странах СНГ и ЕАЭС:

Казахстан: в июне 2021 года на юге Казахстана наблюдался дефицит дизельного топлива, стоимость которого доходила до 300 тенге за литр (60 сомов). При этом, нехватка нефтепродуктов в Казахстане наблюдается ежегодно, сопровождаясь резким ростом цен на топливо. Главная причина - системные проблемы на нефтеперерабатывающих заводах Казахстана.

Беларусь: также наблюдается рост цен на нефтепродукты. Как отмечает информационный портал Energobelorus.by произошедший 6 июля 2021 года рост цен – уже 20-ый с начала года. Текущая стоимость бензина АИ-92 составляет 1,9 белорусских рублей (63,3 сомов), а дизельного топлива – 2,1 белорусских рублей (67 сомов).

Россия: несмотря на то, что в РФ используется демпфирующий механизм, суть которого заключается в поддержании стабильных цен на топливо внутри страны, Правительство РФ крайне обеспокоено ростом цен на ГСМ. В мае 2021 года уже была скорректирована формула демпфера, однако и данная мера не улучшила ситуацию.

Согласно последним данным, биржевая стоимость бензина АИ-95 приблизилась к рекордной отметке за всю историю торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Цены на бензины марок АИ-95 и АИ-92 на бирже бьют рекорды, вырастив до 58981 рублей за тонну (805 $/т) и 55554 рублей за тонну (758 $/т) соответственно. Цены на дизельное топливо также растут. Так на 7 июля этого дизельное топливо подорожало до 52426 рублей за тонну (716 $/т).

Правительство РФ не исключает и введение временного запрета на экспорт автомобильного топлива.

Армения: по сравнению с ситуацией в мае прошлого года нефтепродукты подорожали почти на 50%. Литр бензина АИ-92 теперь стоит 451 драмов/л (77,1 сомов), АИ-95 - 461 драмов/л (78,8 сомов).

Узбекистан: несмотря на наличие собственного производства наблюдается ежемесячное повышение цен на топливо. В январе 2021 года бензин в республике стоил по 7200 сум/л (57,6 сомов), а дизельное топливо – 8000 сум/л (64 сомов).

В июле цена АИ-92 составила 8190 сум/л (65,5 сомов), а дизельного топлива - 8800 сум/л (70,4 сомов).

Таджикистан: с начала 2021 года повышаются цены на все виды горюче-смазочных материалов. Так в январе 2021 года АИ-92 стоил 7,7 сомони/л (56,9 сомов), а дизельное топливо 7,9 сомони/л (58,4 сомов). В настоящее время в Душанбе стоимость бензина марки АИ-92 составляет 9,5 сомони/л (71,1 сомов), средняя стоимость дизельного топлива – 9,2 сомони/л (68,8 сомов).

Также в марте текущего года наблюдался дефицит ГСМ, на этом фоне одни таджикские АЗС ввели лимит на продажу топлива, а другие решили обслуживать лишь постоянных клиентов.