Глава Кабмина ознакомился с ходом ликвидации последствий ЧС на юге страны

Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов посетил села Газ и Согмент Баткенского района Баткенской области, пострадавшие в результате стихии. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Аппарата правительства Кыргызской Республики.

В рамках рабочей поездки Улукбек Марипов ознакомился с ходом ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной сходом селевых потоков. На место, где разгулялась стихия, были привлечены силы Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

В селах Газ и Согмент пострадало 31 жилое помещение. В настоящее время идет работа по оценке ущерба.

- Безопасность людей превыше всего. Они не могут жить в условиях постоянной тревоги за свою жизнь, за жизнь близких. Местные органы власти совместно с государственными органами должны составить план дальнейших действий по предупреждению подобных чрезвычайных ситуаций. Следует изучить опыт других стран, которые успешно работают в данном направлении, - отметил Глава Кабмина.

Акцентировав внимание на необходимости проведения соответствующей работы по предупреждению стихийных бедствий, Улугбек Марипов подчеркнул, что расчистку при помощи спецтехники дороги и территории вокруг жилых домов и иных строений следует завершить в самые кратчайшие сроки. Важно приложить все силы для того, чтобы люди как можно скорее вернулись к своей обычной жизни. В случае необходимости для этого будут привлечены и дополнительные силы.