Рахмон: Таджикистан не будет использовать свою армию против соседних стран

"Мы сторонники того, чтобы в соседних странах воцарились мир и стабильность, чтобы мы могли жить с соседями в атмосфере спокойствия, стабильности, дружбы и сотрудничества", - сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на военном параде, который состоялся сегодня на территории Национальной гвардии страны.

При этом он категорично заявил, что Таджикистан не будет использовать свои Вооруженные силы против соседних стран.

"Афганистан - наш ближайший сосед, дружественная страна, имеющая с нами общий язык, религию и культуру. В связи с этим нам небезразлична судьба её народа. Именно поэтому я десятки раз поднимал вопрос об Афганистане с трибун самых авторитетных международных и региональных организаций.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что афганский конфликт не имеет военного решения, проблемы этой страны должны решаться только мирным путём", - сказал он.

По его словам, "метод управления государством и структура государственности во всех суверенных странах, включая Афганистан, должны определяться и устанавливаться только по желанию большинства людей и волей его граждан.

"Однако, к сожалению, за последние несколько десятилетий такой цивилизованный народ с сотнями и тысячами известных учёных, поэтов, писателей и опытных политиков стал жертвой геополитических игр. Поэтому пришло время политикам, лидерам всех политических партий и движений, интеллигентам, авторитетным лицам и всему народу этой страны объединиться и спасти свою Родину, государство и нацию от нестабильности и распада", - сказал он.

Кроме того, по мнению Эмомали Рахмона, "втягивание народа в интриги и конфликты ради получения высоких должностей – безнадёжное дело, которое имеет трагические и опасные последствия".

"Я говорю эти слова, исходя из горького опыта 90-х годов народа Таджикистана, поскольку одной из главных причин гражданской войны в нашей стране были именно старания во имя получения высоких должностей", - отметил президент.

Он при этом вспомнил вклад покойного президента Афганистана Бурхануддина Раббани и национального героя этой страны Ахмад Шаха Масуда в дело достижения мира и согласия на таджикской земле.

Рахмон подчеркнул, что они выступили посредниками во имя мира в Таджикистане, в результате чего произошел переломный момент в процессе наших переговоров, во многом решилась судьба таджикского мира.

"Тогда выдающиеся личности Афганистана выполнили свои обязанности, миссию братства и добрососедства на высоком уровне, и мы всегда будем ценить их добрые дела", - заявил Рахмон.

Глава Таджикистана выразил надежду, что и на афганской земле восстановится мир.

"С уверенностью заявляю, что эти тяжелые дни афганского народа не будут длиться вечно и выражаю надежду, что, в конце концов, в Афганистане восторжествует здравый смысл, будут восстановлены мир и стабильность, и мы будем укреплять и расширять всесторонние связи с этой дружественной страной", - сказал он.

А народ Таджикистана Эмомали Рахмон призвал защищать достигнутый мир

"В связи с нестабильной ситуацией в регионе я повторяю, что мы должны быть готовы защищать мир и стабильность, которые достигли дорогой ценой, политическую стабильность, национальное единство и безопасность нашего государства и народа, поскольку защита безопасности государства и охрана общественного порядка - наша самая важная и приоритетная задача, и мы сделаем это любой ценой", - отметил президент.

Источник: asiaplustj.info