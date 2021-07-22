Экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов начал сотрудничать со следствием, в результате чего он был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

Напомним, Исхак Пирматов был задержан 31 мая 2021 года по подозрению в коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор.

1 июня ему было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 ч.2 (Коррупция) УК КР.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова, которые также пошли на сотрудничество со следствием.