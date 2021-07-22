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Отбывающие наказание кыргызстанцы показали свои художественные таланты

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- Анастасия Карелина
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Конкурс рисунка среди осужденных организовала Государственная служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Творческое состязание проводилось с целью ресоциализации осужденных: формирования уважительного отношения к близким, укрепления семейных связей, пробуждения интереса к окружающему миру и развития способностей.

Осужденные создавали свои картины с помощью акварельных красок, фломастеров и карандашей. Важно было изобразить собственное видение окружающего мира. Жюри оценивало также творческий подход к заданию и технику рисунка.

Все работы участников конкурса выставлены в фойе Центрального аппарата ГСИН. Судили произведения непрофессиональных художников преподаватели Кыргызского государственного университета имени Арабаева.

По результатам конкурса первое место отдали осужденному, отбывающему наказание в исправительной колонии № 8 в селе Петровка Чуйской области. Второе место жюри присудило участнице из исправительного учреждения № 2, расположенного в селе Степном. А третье место досталось осужденному из исправительной колонии № 47. Всех призеров творческого состязания наградили грамотами и поощрительными призами.


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URL: https://www.vb.kg/403832
Теги:
ГСИН, искусство, колонии, конкурс, Чуйская область, Кыргызстан
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