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МИД РФ: На север Афганистана стягиваются террористы из зон боевых действий

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Северные провинции Афганистана стремительно превращаются в новую горячую точку, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Об этом сообщают РИА новости.

"Талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в частности ИГ* и отделения "Аль-Каиды"*", - сказал он в интервью РИА Новости.

Также в регион стягиваются террористы из зон боевых действий на Ближнем Востоке и Севере Африки.

"В активной фазе находится процесс вербовки в ряды таких организаций выходцев из стран Центральной Азии. Рекордных высот достигло наркопроизводство", - описал ситуацию Руденко.

Происходящее несет прямую угрозу для Центральной Азии, считает дипломат.

"Разделяем соответствующие опасения наших соседей. Важность поддержания совместной скоординированной работы в целях минимизации негативного влияния указанных рисков на безопасность наших стран была, в частности, отмечена в ходе четвертой встречи глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии в Ташкенте 16 июля и в принятом по ее итогам совместном заявлении", - рассказал он.

Многое из описанного Руденко связывает с поспешным выводом из станы американского контингента.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность усиливается на фоне ухода из страны войск США.


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URL: https://www.vb.kg/403833
Теги:
Афганистан, Талибан, МИД
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