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Туркменистан наращивает боевую готовность на туркмено-афганской границе

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На фоне сообщений об ухудшающейся ситуации с безопасностью на севере Афганистана, где движение "Талибан" захватывает больше территорий, вооружённые силы Туркменистана наращивают боевую готовность на туркмено-афганской границе. Туркменистан продолжает стягивать тяжёлую боевую технику в город Серхетабадский этрап (бывший Кушка), граничащий с Афганистаном. На фоне беспокойной ситуации сотрудники военных и правоохранительных органов, дислоцированных в Марыйском велаяте, начали отправлять членов своих семей в другие велаяты. Жители Мары, наблюдающие за этим, выражают обеспокоенность по поводу ухудшающейся ситуацией с безопасностью и изъявляют желание эвакуироваться в другие регионы страны.

Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык в Марыйском регионе.

По его сведениям, из военных складов, расположенных в Огузсханском этрапе Марыйского велаята в Серхетабад направляют вооружение и военные палатки. Военные караваны, состоящие из грузовых машин "Краз" и "Камаз", направляются к границе. Караваны сопровождают машины дорожной полиции.

Также, нашему корреспонденту удалось выяснить, что на границу кроме военных офицеров отправляют солдат срочной службы. Военные офицеры должны в кратчайшие сроки обучить солдат срочников военному делу, стрельбе из оружия.

В эти дни на небе города Мары часто видны военные вертолёты, направляющиеся в сторону Серхетабадского и Тахтабазарского этрапов, рассказал житель города корреспонденту Азатлыка.

Повышение боеготовности туркменских военных на юго-восточной границе наблюдается в то время, как на сопредельной стороне в северных регионах Афганистана заметно ухудшилась ситуация с безопасностью и радикальное движение "Талибан" берут под свой контроль всё больше районов по периметру границы.

Ситуация в соседнем с Туркменистаном Афганистане начала ухудшаться после того, как международная коалиция во главе с США объявила 1 мая о завершении миссии в этой стране и полном выводе войск до конца августа. После того, как мирные переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан" не дали результатов, талибы увеличили масштабы своих атак по всей стране.

Захват движением "Талибан" северных районов один за другим привело к бегству местного населения и солдат правительственных сил на территории сопредельных стран Центральной Азии.

На фоне этих сообщений сотрудники Министерства национальной безопасности, прокуратуры, полиции и военные, постоянно командированные в Марыйский велаят из других регионов, начали отправлять членов своих семей в другие велаяты по месту постоянного жительства, сообщает корреспондент Азатлыка.

Жители Мары, наблюдающие за этим, выражают обеспокоенность по поводу ухудшающейся ситуацией с безопасностью и изъявляют желание эвакуироваться в другие регионы страны. Об этом корреспонденту Азатлыка рассказали местные жители.

"Военные и сотрудники правоохранительных органов начали спешно отправлять своих детей и жён из Мары, это привело к панике среди местного населения", говорит один из местных жителей.

"Многие жители Мары хотели бы уехать вместе со своими детьми в Ашхабад или ещё дальше в Балканский велаят. Но никого из велаята не выпускают", добавил он.

Ранее в этом месяце на фоне тревожной ситуации на туркмено-афганской границе правительство Туркменистана пригласило представителей радикального движения "Талибан" на переговоры в Ашхабад.

Туркменские государственные СМИ до сих пор ничего не сообщили об этих переговорах, как и о ситуации в приграничных с Туркменистаном афганских провинциях.

Источник: rus.azathabar.com


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URL: https://www.vb.kg/403834
Теги:
Афганистан, граница, Туркменистан, армия, Вооруженные силы
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