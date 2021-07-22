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В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях

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В российских паспортах штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет будут ставить по желанию. Об этом говорится в соответствующем постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщают российские СМИ.

Согласно документу, теперь информация о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будет ставиться по желанию.

Некоторые штампы все же останутся обязательными. Речь идет об отметках о регистрации гражданина по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности совершеннолетних граждан. Ранее необязательными были лишь штампы о резус-факторе крови и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).


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URL: https://www.vb.kg/403835
Теги:
паспорт, Россия, семья
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