Подарок от депутата. В Бишкеке появились качели, которые калечат детей

В микрорайоне "Джал" появилась детская площадка, игры на которой могут окончиться экстренной госпитализацией в травматологию. Ключевые узлы на аттракционах сделаны с грубейшими нарушениями. Уже есть пострадавшие.

Накануне прошлых выборов в бишкекский горкенеш один из депутатов "подарил" жителям микрорайона большую красочную игровую площадку. Она тут же стала центром притяжения для всех ребятишек микрорайона. Еще бы! Современные качели, большой комплекс из горок и лабиринтов, есть даже аттракционы для самых маленьких!

Но в исправном виде площадка просуществовала аккурат до перевыборов. За несколько недель на качелях стерлись металлические петли–крепления. Произошло это потому, что изначально была допущена техническая ошибка в конструкции: все детали, где предусмотрено трение, должны крепиться друг к другу либо на подшипниках, либо на толстых петлях с достаточным слоем минеральной смазки. На новой же площадке качели подвешаны к основанию на алюминевые кронштейны, которые просто протерли тонкие петли.

Во вторник оборвались первые две качели, один ребенок получил ушибы. Серьезных травм удалось избежать, видимо, потому, что это были самые низкие качели для малышей, где сильно никто не раскачивается. На соседнем же аттракционе ребятня постарше продолжает радостно кататься. Чем это закончится, предположить нетрудно.

На месте депутата, который сделал действительно доброе дело, следовало бы по полной программе вздрючить подрядчика, строившего детскую площадку. И заставить его заменить крепления на всех качелях с учетом технических требований. Ведь там, где играют дети, просто не может быть пренебрежения техникой безопасности.