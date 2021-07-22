Погода
$ 84.43 - 84.64
€ 99.12 - 100.62

Подарок от депутата. В Бишкеке появились качели, которые калечат детей

455  0
- Надежда Хохлова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В микрорайоне "Джал" появилась детская площадка, игры на которой могут окончиться экстренной госпитализацией в травматологию. Ключевые узлы на аттракционах сделаны с грубейшими нарушениями. Уже есть пострадавшие.

Накануне прошлых выборов в бишкекский горкенеш один из депутатов "подарил" жителям микрорайона большую красочную игровую площадку. Она тут же стала центром притяжения для всех ребятишек микрорайона. Еще бы! Современные качели, большой комплекс из горок и лабиринтов, есть даже аттракционы для самых маленьких!

Но в исправном виде площадка просуществовала аккурат до перевыборов. За несколько недель на качелях стерлись металлические петли–крепления. Произошло это потому, что изначально была допущена техническая ошибка в конструкции: все детали, где предусмотрено трение, должны крепиться друг к другу либо на подшипниках, либо на толстых петлях с достаточным слоем минеральной смазки. На новой же площадке качели подвешаны к основанию на алюминевые кронштейны, которые просто протерли тонкие петли.

Во вторник оборвались первые две качели, один ребенок получил ушибы. Серьезных травм удалось избежать, видимо, потому, что это были самые низкие качели для малышей, где сильно никто не раскачивается. На соседнем же аттракционе ребятня постарше продолжает радостно кататься. Чем это закончится, предположить нетрудно.

На месте депутата, который сделал действительно доброе дело, следовало бы по полной программе вздрючить подрядчика, строившего детскую площадку. И заставить его заменить крепления на всех качелях с учетом технических требований. Ведь там, где играют дети, просто не может быть пренебрежения техникой безопасности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403837
Теги:
дети, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  