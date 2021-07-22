Автоматы Калашникова будут выпускать в Казахстане

Автоматы Калашникова планируют собирать в Казахстане. Как сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, договор был подписан на авиафоруме МАКС-2021, который проходит в подмосковном Жуковском, передает Tengrinews.kz.

"В Казахстане начнут производить самолеты ЛМС "Байкал", собирать автоматы Калашникова, а также производить комплектующие для авиационной техники", - говорится в сообщении.

Оружие будет производиться на заводе АО "ТЫНЫС": в рамках МАКС-2021 подписан договор об организации лицензионного сборочного производства автоматов Калашникова на территории Республики Казахстан. Оператором проекта выступает компания АО "НК "Казахстан инжиниринг". Двустороннее сотрудничество в сфере совместного производства современного стрелкового оружия типа АК-12 и АК-15 стартует уже в августе.

Также, по данным ведомства, в рамках казахстанско-российской кооперации в проекте создания легкого многоцелевого самолета "Байкал" был подписан контракт на приобретение казахстанским авиационным производственным предприятием "Казахстанская авиационная индустрия", единственным участником которого является АО "НК "Казахстан инжиниринг", доли участия в ООО "Байкал-инжиниринг", дочерней компании АО "Уральский завод гражданской авиации".

Общий объем инвестиций в проект с казахстанской стороны составит миллиард рублей (5,7 миллиарда тенге). Взамен Казахстан получит миноритарную долю в проекте и лицензию на производство этих самолетов.