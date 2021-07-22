Погода
$ 84.43 - 84.64
€ 99.12 - 100.62

ЕЭК провела первые имитационные биржевые торги нефтепродуктами

189  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Евразийская экономическая комиссия совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей в рамках работы по созданию общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС провела первые имитационные биржевые торги нефтепродуктами, сообщает ЕЭК.

Отмечается, что остоялось более 60 сделок с бензином и дизельным топливом.

В мероприятии участвовали представители уполномоченных органов и бизнес-сообщества стран евразийской "пятерки", в том числе Министерство энергетики и промышленности КР, концерн "Белнефтехим", биржевые площадки Республики Беларусь и Республики Казахстан, а также нефтяные компании.

Добавим, что до 1 января 2024 года в ЕАЭС должны быть приняты правила проведения биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами. Они будут включены в состав международного договора, в котором определят порядок взаимодействия участников биржевых торгов, операторов торгов и операторов систем транспортировки нефти и нефтепродуктов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403840
Теги:
ЕАЭС, ЕЭК, нефтепродукты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  