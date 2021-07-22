ЕЭК провела первые имитационные биржевые торги нефтепродуктами

Евразийская экономическая комиссия совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей в рамках работы по созданию общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС провела первые имитационные биржевые торги нефтепродуктами, сообщает ЕЭК.

Отмечается, что остоялось более 60 сделок с бензином и дизельным топливом.

В мероприятии участвовали представители уполномоченных органов и бизнес-сообщества стран евразийской "пятерки", в том числе Министерство энергетики и промышленности КР, концерн "Белнефтехим", биржевые площадки Республики Беларусь и Республики Казахстан, а также нефтяные компании.

Добавим, что до 1 января 2024 года в ЕАЭС должны быть приняты правила проведения биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами. Они будут включены в состав международного договора, в котором определят порядок взаимодействия участников биржевых торгов, операторов торгов и операторов систем транспортировки нефти и нефтепродуктов.