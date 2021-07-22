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МВД: Умение хорошо плавать не всегда является залогом безопасности!

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- ВБ
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Продолжаются летние каникулы. Со стороны милиции и соответствующих органов проводятся профилактические мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах. К сожалению, в сводках чрезвычайных происшествий появляется информация о тонущих детях. Причин много, результат один – гибель ребенка. Трагедия отдельной семьи - это трагедия государства.

КАК СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ?

Рекомендации для родителей: Будьте бдительны! Обеспечьте постоянное наблюдение за детьми!

Учите детей плавать как можно раньше. Ни на мгновение не теряйте детей из виду, когда вы рядом с водой или в бассейне.

Не позволяйте детям плавать в одиночку и на расстоянии далее вытянутой руки.

Надевайте на ребенка индивидуальное спасательное средство на пляже, озере, в лодке, рядом с мелким водоемом или бассейном до тех пор, пока не убедитесь, что ребенок научился хорошо плавать. Держите его под постоянным контролем!

Не разрешайте ребенку прыгать в воду, если глубина водоема меньше полутора метров, а также в отсутствии взрослого человека.

Не подпускайте детей к прудам и другим водоемам во время грозы.

Обучайте детей элементам само- и взаимопомощи для предупреждения утопления.

Соблюдайте правила купания!

купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;

не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;

температура воды должна быть не ниже 19 градусов, находиться в ней рекомендуется не более 20 мин., причем время пребывания в воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 мин.;

лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, так как при охлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания и потеря сознания;

не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, приводящее к остановке сердца;

не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам, судам;

нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрасах и кругах, если вы не умеете плавать;

находясь на лодках, опасно пересаживаться, садиться на борта, перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, плотин и посреди фарватера реки;

важно знать, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с проверенным дном.

Помните! Безопасность детей - забота взрослых! БЕГЕГИТЕ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ!

Пресс-служба МВД КР


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URL: https://www.vb.kg/403842
Теги:
дети, плавание, Кыргызстан, МВД
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