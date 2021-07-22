Жарасул Абдураимов стал замминистра экономики и финансов

Назначен новый замминистра экономики и финансов. Им стал Жарасул Абдураимов, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Глава кабмина Улукбек Марипов подписал распоряжение, согласно которому Абдураимов назначен заместителем министра экономики и финансов КР и освобожден от ранее занимаемой должности.

Отмечается, что решение о назначении Жарасула Абдураимова на новую должность принято с учетом его большого опыта в промышленном секторе, ранее он руководил рядом промышленных объектов.

Жарасул Абдураимов родился 23 февраля 1960 года в селе Гульча в Алайском районе Ошской области.

Абдураимов - председатель политсовета партии "Ишеним", глава Института нанотехнологий, президент Федерации футзала, автор проекта по реформированию правительства. По профессии экономист.

Вплоть до прошлого года был частным предпринимателем. В октябре 2020-го был назначен полпредом правительства в Ошской области.