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Жарасул Абдураимов стал замминистра экономики и финансов

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- Александра Василькова
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Назначен новый замминистра экономики и финансов. Им стал Жарасул Абдураимов, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Глава кабмина Улукбек Марипов подписал распоряжение, согласно которому Абдураимов назначен заместителем министра экономики и финансов КР и освобожден от ранее занимаемой должности.

Отмечается, что решение о назначении Жарасула Абдураимова на новую должность принято с учетом его большого опыта в промышленном секторе, ранее он руководил рядом промышленных объектов.

Жарасул Абдураимов родился 23 февраля 1960 года в селе Гульча в Алайском районе Ошской области.

Абдураимов - председатель политсовета партии "Ишеним", глава Института нанотехнологий, президент Федерации футзала, автор проекта по реформированию правительства. По профессии экономист.

Вплоть до прошлого года был частным предпринимателем. В октябре 2020-го был назначен полпредом правительства в Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/403844
Теги:
кадры, Кыргызстан, Министерство экономики, Министерство финансов
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