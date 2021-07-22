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ГКНБ нейтрализовал иностранного боевика - активного члена МТО

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- Александра Василькова
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22 июля 2021 года ГКНБ в рамках контртеррористических мероприятий совместно с партнёрскими спецслужбами нейтрализована деятельность иностранного боевика "Х.А.", прибывшего в КР в диверсионно-подрывных целях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что иностранец поддерживал устойчивые связи с террористическим подпольем отдельных стран СНГ, оказывал им идеологическую поддержку, а также планировал участие в совершении террористического акта в качестве смертника (т.н. "шахида") на территории одной из стран СНГ.

ГКНБ отмечает, что в связи с военно-политической ситуацией в Афганистане, со стороны международных террористических организаций предпринимаются попытки по засылке террористов в страны исхода и реанимированию внутреннего подполья в этих странах для организации террористической деятельности в целях дестабилизации общественно-политической ситуации. На этом фоне наблюдается активизация религиозно-экстремистских организаций по популяризации деструктивной идеологии. В связи с этим ГКНБ призывает гражданское население быть бдительными. При обнаружении признаков подготовки к преступлению террористического характера, просит незамедлительно информировать правоохранительные органы для принятия своевременных мер реагирования.


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URL: https://www.vb.kg/403845
Теги:
Афганистан, терроризм, Кыргызстан, ГКНБ
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