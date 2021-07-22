Первую в стране бройлерную птицефабрику открыли в Иссык-Кульской области

В Иссык-Кульской области открылась первая в Кыргызстане птицефабрика бройлерного направления. Об этом сообщается на сайте Российско-Кыргызского фонда развития.

Целью проекта является обеспечение импортозамещения мяса птицы в КР. На данный момент фабрика позволит выпускать 7,9 тысячи тонн в год, однако со временем проект должен покрывать 50 процентов потребности в импорте, или 22,5 тысячи тонн мяса птицы в год.

В связи с этим, по данным РКФР, отток денежных средств из страны сократиться на 11 миллионов долларов

Совокупный объем инвестиций со стороны Кыргызско-Российского фонда развития составил 3,5 миллиона долларов. Отмечается, что в рамках подготовки проекта особое внимание уделялось экологическим аспектам. На птицефабрике внедрены современные технологии, позволяющие сократить нагрузку воздействия на окружающую среду.

Добавим, что на промышленном комплексе трудоустроено порядка 250 человек местного населения.