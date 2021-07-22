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Премьер-министры стран ЕАЭС встретятся в Чолпон-Ате

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- Евгений Денисенко
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Очередное заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в очном формате. И состоится, как сообщили в Евразийской экономической комиссии, 19-20 августа в Кыргызстане, в городе Чолпон-Ата.

В повестку заседания включен широкий круг вопросов дальнейшей интеграции в рамках Евразийского экономического союза по ряду направлений.

Так, предусматривается, что главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России рассмотрят возможность сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин.

Планируется обсудить меры страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, а также вопрос создания Евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия.

Вниманию премьер-министров будут предложены две дорожные карты - по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики стран Союза на 2021–2023 годы и по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС.

В свою очередь, Евразийская экономическая комиссия представит несколько докладов - о ходе формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, а также газа в 2020 году,ежегодный отчет ЕЭК о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Комиссии в 2020 году.

Повесткой дня также предусмотрены вопросы продвижения интеграционных проектов в рамках сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс, один путь".


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URL: https://www.vb.kg/403849
Теги:
ЕАЭС
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