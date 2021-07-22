Нацстатком: кыргызстанцы больше доверяют аппаратам полпредов в регионах

Национальный статистический комитет составил индекс доверия к деятельности госорганов и ОМСУ по итогам I полугодия 2021 года. Данные опубликованы на сайте ведомства.

Согласно опросу, больше доверия у населения вызывают аппараты полномочных представителей кабинетов министров КР в областях и органы местного самоуправления, а меньше всего Госагентство архитектуры и строительства и жилищно-коммуникационного хозяйства.

Кроме того, по итогам опроса выяснилось, что у кыргызстанцев вызывают доверие мэрии Бишкека и Оша, Министерство культуры, Министерство цифрового развития и Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений.

Опрос проводился в июне текущего года. Было опрошено 3 тысячи 600 респондентов от 18 до 75 лет.