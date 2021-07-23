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Рецензия на фильм "Бендер: "Начало"

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- Владимир Пирогов
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На экраны вышел распиаренный до невозможности российский фильм, снятый режиссером Игорем Зайцевым по сценарию Олега Маловичко, "Бендер: "Начало". Главную роль отца Остапа Бендера - Ибрагима - сыграл Сергей Безруков. Нужно отметить - он замечательно сохранился. Никаких изменений (видимо, в результате пластической операции) с тех пор, как он руководил бандитской бригадой, в его внешности не произошло. Не изменился и стиль игры - он везде одинаковый: что в роли Пушкина, что Есенина, а теперь и Бендера.

Сюжет картины разворачивается в 1919 году. Зрителю показывают, как Остап, еще будучи совсем молодым, знакомится со своим возможным отцом - аферистом Ибрагимом Бендером. Роль юного Остапа досталась актеру Араму Вардеваняну, снявшемуся ранее в ленте "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".

Итак, Одесса начала XX века, которую создатели фильма предпочли именовать Солнечноморск. Юный Остап, больше известный как Ося Задунайский, выступает в местном ресторанчике, читая со сцены для увеселения бандитов монологи Гамлета.

По версии сценариста, бандиты в 1919 году обожали слушать пьесы Шекспира. И вообще Одесса–Солнечноморск времен Гражданской войны напоминает в фильме эдакое Монте–Карло: шикарные отели, чисто вымытые автомобили, бойкая торговля фруктами, сытые и беспечные прохожие.

Классика в исполнении Остапа легко переходит в стендап, во время которого он хватает с бандитского стола деньги и убегает. С этого момента местный главарь мафии Мишка Винницкий начинает охотиться на Остапа по всему городу.

Впрочем, Ося отходит в тень, когда, круша всех и вся, на первый план выдвигается турецкоподданный Ибрагим Бендер.

На пару со своим новообретенным сыном они ищут золотой жезл графа Румянцева, усыпанный бриллиантами, выкидывая при этом необыкновенные кунштюки и прыжки. Не отстает от него и Остап, который очень ловко укладывает врагов фирменным приемом Ван Дамма: разворотом с ноги по морде лица. Не Бендеры, а семейка акробатов.

А вот с языком у героев и массовки, конечно, катастрофа. Иногда они вспоминают про свое местечковое происхождение и начинают выдавать чисто "одесские" фразы. Через пять минут про свой этнос уже забывают и разговаривают "чисто" по–русски.

Словом, еврейский юмор в фильме напоминает складной зонтик: разворачивается и сворачивается совершенно внезапно. Местный богатый торговец в исполнении Александра Цекало выражается примерно так: "Мой папа говог"ил смачно и очень сильно каг"тавил".

Вся эта история - хулиганская в принципе. Это фантазия на тему, как это могло быть до того, как Остап Бендер появляется в "Двенадцати стульях" и "Золотом теленке". Ибрагим, созданный исключительно воображением сценариста, - авантюрист со стажем, для которого главное - деньги, деньги и только деньги. Он явная антитеза Осе Задунайскому, который хочет разбогатеть для того, чтобы помочь маме. Все это показано через юмор, браваду.

Создатели оригинального Бендера, Илья Ильф и Евгений Петров, были чрезвычайно чувствительны к любой пошлости, и нетрудно вообразить, какую разгромную рецензию они бы написали к этому фильму. Но поскольку обоих уже давно нет на белом свете, создатели киноэпопеи о Бендерах свободны вытворять что угодно.


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URL: https://www.vb.kg/403852
Теги:
кино
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