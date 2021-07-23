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Глава Минздрава в Греции. Участвует в Саммите по психическому здоровью

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- Александра Василькова
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Министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев 22-23 июля принимает участие на министерском саммите в Афинах (Греция), посвященного необходимым мерам по преодолению негативного воздействия пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения и на системы предоставления услуг в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

На саммите министром было отмечено, что среди утвержденных программ по здравоохранению, важное место занимает программа Правительства по охране психического здоровья населения Кыргызской Республики (2018-2030 годы). Программа соответствует Европейской политике в области здравоохранения и благополучия "Здоровья 2020".

"В нашей республике не было ограничений в оказании экстренной неотложной помощи лицам с психическими расстройствами, но были ограничения в оказании плановой психологической, психотерапевтической помощи населению. Во время ЧП, когда были закрыты границы, были пробелы в поставках психотропных препаратов, для лиц с хроническими заболеваниями, которым необходимо принимать поддерживающее лечение или для оказания помощи для острых состояний, что также оказывало негативное влияние на качество оказываемой помощи", - сказал Бейшеналиев в своей речи.

Он заявил, что ппандемия COVID-19 вызвала рост потребности в специалистах психического здоровья- врачах психиатрах, психотерапевтах и психологах, поскольку выявлены последствия после перенесенного COVID-19 такие как, тревожные расстройства, панические атаки, депрессии, расстройства адаптации, нарушения сна, когнитивные нарушения, последствия стресса, и одиночества среди населения и др.

Министр, Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что при поддержке регионального бюро ВОЗ был реализован проект "Об оказании медико-психологической и психотерапевтической помощи населению Кыргызской Республики в условиях эпидемии COVID-19". Целью данного проекта являлось создание системы дистанционного онлайн психологического, психотерапевтического консультирования в сфере психического здоровья, проведение дистанционных (онлайн) консультаций по оказанию психологической и психиатрической помощи населению в условиях короновирусной инфекции COVID-19.

В рамках проекта были обучены специалисты службы психического здоровья навыкам оказания дистанционного консультирования и психологической поддержки населения, организован call-центр для проведения дистанционных консультаций специалистами на базе Республиканского центра психического здоровья. Проведены обучающие вебинары для специалистов ПМСП по наиболее распространенным психическим расстройствам: депрессии, расстройства, связанные со злоупотреблением ПАВ, эмоциональное выгорание у медработников в условиях чрезвычайной ситуации. Обучено около 500 специалистов первичной медико-санитарной помощи, во время ЧП оказано более 6000 дистанционных консультаций.

Ожидается, что программа Афинского саммита позволит странам обсудить вопросы, связанные с необходимыми мерами по преодолению негативного воздействия пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения и на систему предоставления услуг в Европейском регионе ВОЗ.

Итоговый документ, подготовленный технической координационной группой и принятый участниками конференции станет основой для разработки механизма реагирования и восстановления психического здоровья в период после пандемии COVID-19, а также в цифровизации услуг по охране психического здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/403854
Теги:
здравоохранение, медицина, Минздрав, Алымкадыр Бейшеналиев
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