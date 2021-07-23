Глава кабмина пообещал помощь пострадавшим от селя в Сузакском районе

В завершение рабочей поездки по Баткенской и Джалал-Абадской областям глава кабинет министров Улукбек Марипов посетил село Достук Сузакского района Джалал-Абадской области, где 20 июля текущего года также сошел сель. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Марипов подчеркнул, что после оценки ущерба, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Напомним, 20 июля, из-за сильных проливных дождей сошли сели в селах Достук и Чангыр-Таш айылного аймака Кара-Дарыя. Были затоплены дворы жилых домов и трасса Сузак - Кара-Дарыя. Селевой поток унес шестилетнюю девочку - ее тело нашли позже.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли 50 спасателей.

В результате схода селевых потоков пострадали посевные поля, в результате чего урожай был частично уничтожен.