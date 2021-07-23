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В Лейлекском районе мужчину задержали с 5,5 киллограмма гашиша

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- Александра Василькова
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Сотрудниками СБНОН МВД проведена специальная операция, направленная на задержание лица, занимающегося перевозкой и сбытом наркотиков растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятий, направленных на выявление и пресечение лиц, занимающихся перевозкой и сбытом наркотиков, в Лейлекском районе

Баткенской области оперативники СБНОН при сбыте наркотических средств задержали гражданина Г.А.,1987 года рождения.

В ходе личного досмотра в пакете обнаружены и изъяты брикеты с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли.

Согласно заключения судебно-химической экспертизы обнаруженное и изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш", весом 5 кг 540 грамм.

В настоящее время в рамках досудебного расследования по факту перевозки наркотиков продолжаются следственно-оперативные мероприятия, ведутся работы по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/403858
Теги:
задержание, наркотики, Кыргызстан
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