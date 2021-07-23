В Баткене опровергли заявление мэра Исфары о видеокамерах наблюдения

В администрации Баткенского района опровергли информацию о том, что Таджикистан установил видеокамеры наблюдения возле водозабора "Головной". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах видеоролика мужчина, находясь на самом водозаборе, демонстрирует отсутствие каких-либо видеокамер наблюдения.

- Стоят только наши видеокамеры. Других здесь нет, - пояснил он.

Напомним, ранее власти города Исфары в Таджикистане сообщили, что установили камеры видеонаблюдения возле водозабора "Головной".

Председатель города Исфары Баховаддин Баходурзода заявил, что на сей раз камеры видеонаблюдения установлены не на электрическом столбе, а на дереве в десяти метрах от водораспределительного пункта "Головной".