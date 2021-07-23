Погода
$ 84.18 - 84.48
€ 99.12 - 100.62

В Баткене опровергли заявление мэра Исфары о видеокамерах наблюдения

188  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В администрации Баткенского района опровергли информацию о том, что Таджикистан установил видеокамеры наблюдения возле водозабора "Головной". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах видеоролика мужчина, находясь на самом водозаборе, демонстрирует отсутствие каких-либо видеокамер наблюдения.

- Стоят только наши видеокамеры. Других здесь нет, - пояснил он.

Напомним, ранее власти города Исфары в Таджикистане сообщили, что установили камеры видеонаблюдения возле водозабора "Головной".

Председатель города Исфары Баховаддин Баходурзода заявил, что на сей раз камеры видеонаблюдения установлены не на электрическом столбе, а на дереве в десяти метрах от водораспределительного пункта "Головной".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403865
Теги:
Баткенская область, вода, граница, Таджикистан, видеонаблюдение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  